“Ella es uno de los ángeles en el cielo que nos está cuidando”: Abelardo De La Espriella al recibir regalo que recordó a la tía Beatry

En medio de un momento de nostalgia, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella recordó a su tía Beatriz Gracia Aldana, hermana menor de la mamá del abogado, quien falleció en abril de 2021, durante la pandemia del Covid, que terminó por quitarle la vida.

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Beatry, como cariñosamente la llamaba, no solo fue su tía, fue como una hermana para él. Su muerte marcó un punto de inflexión profundo en la vida de Abelardo De La Espriella, transformando sus convicciones.

El candidato presidencial, en medio del diálogo con Vicky Dávila, manifestó que en estos momentos le hace mucha falta. “Estaría muy nerviosa por mi seguridad, pero estaría rezando mucho por mí y acompañándome”, resaltó.

Abelardo De La Espriella señaló que la relación de ellos fue “mucho más allá de la hermandad” y volvió a recodar, con los ojos aguados, la falta que hace. “La extraño muchísimo, Ana Lucía no me deja mentir, la extraño todos los días”, sentenció.

“Ella es uno de los ángeles en el cielo que nos está cuidando, que nos va a ayudar a ganar y a salvar la patria para llevarla al lugar de grandeza que se merece, que es la Patria Milagro”, resaltó el abogado.

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“Yo creía que era muy feliz y muy fuerte, y con Dios eres más feliz y más fuerte. Y entendí que la inteligencia viene del hombre y la sabiduría viene de Dios”, resaltó el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria.