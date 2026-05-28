Según Polymarket, el ‘Tigre’ De la Espriella promete 10 megaprisiones y tiene 67 % de probabilidad de ganar la Presidencia

A tres días de la primera vuelta presidencial, Polymarket, el mercado de predicción más grande del mundo, consideró que el candidato Abelardo de la Espriella tiene el 67 % de probabilidades de ganar las elecciones el próximo domingo, 31 de mayo, en Colombia.

Este es el nuevo pronóstico de Polymarket sobre Abelardo de la Espriella. Foto: Pantallazo cuenta de X de Polymarket.

Polymarket muestra a cada instante el pulso que la carrera electoral en Colombia genera en esa plataforma de apuestas. La contienda se vive con especial interés en la plataforma del mercado de predicción más grande del mundo.

En la cuenta oficial de X, Polymarket destacó que el aspirante por la Casa de Nariño, conocido como el Tigre, “promete diez megacárceles, lo que genera comparaciones con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador”.