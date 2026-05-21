Esto se sabe del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla

El próximo domingo 24 de mayo, en el par vial de la carrera 50 en Barranquilla, realizarán el cierre de campaña de Iván Cepeda, candidato a la presidencia.

Se conoció que, para terminar la organización de este evento, hubo una reunión entre Clara López, Alejandro Ocampo y la representante electa por el Atlántico, Andrea Vargas, junto con otras personalidades de esta zona de Colombia.

Iván Cepeda asegura que ganará las presidenciales en primera vuelta y que “llegó la hora de ser poder constituyente”

“Los empresarios son aliados fundamentales para construir país. Aquí no hay espacio para las campañas de miedo. Hace cuatro años intentaron sembrar incertidumbre y hoy Colombia sigue creciendo, avanzando y fortaleciendo su economía”, señalaron los organizadores de este evento.

Hay que recordar que el Clan Torres, aunque no lo ha hecho público, le ha dado todo el apoyo a Iván Cepeda en las próximas elecciones del 31 de mayo.