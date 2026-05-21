Concejal de Bogotá Sandra Forero generó alertas sobre estructuración del proyecto del Regiotram del Norte

Mientras avanza la estructuración del Regiotram del Norte, la concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, expuso varias alertas sobre el proyecto.
Según dijo, como está planeado, podría generar un “efecto culata” con la instalación de cercas de seguridad a lo largo de casi 17 kilómetros en el norte de Bogotá que generarían afectaciones de distinta índole, pues dividiría la ciudad y crearía inseguridad.
Asimismo, Forero alertó que el presupuesto de 183.000 millones de pesos que fue asignado por el Conpes 4109 para las intersecciones sería insuficiente y no aseguraría la continuidad urbanística, ni contemplaría paisajismo o una integración a otros espacios públicos.
Estos hechos fueron mencionados por Forero de cara a un debate de control político que hará el Concejo de la capital sobre este proyecto. “Regiotram sí, pero no así. La ciudad y los municipios de la Sabana de Bogotá necesitan y deben conectarse de forma eficiente, pero no mediante una imposición que ignore el trazado urbanístico del distrito capital. Lo que exigimos es un proyecto consensuado y articulado con nuestro sistema multimodal, que garantice una movilidad segura y eficiente para todos los ciudadanos”, afirmó la cabildante de la capital.