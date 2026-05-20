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Abelardo de la Espriella (49%) se dispara en Polymarket frente a Iván Cepeda (42%) en la carrera por la Presidencia

Esta es la plataforma de mercado de apuestas más grande del mundo. Esto es lo que pronostica de las elecciones del 31 de mayo en Colombia.

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Redacción Confidenciales
20 de mayo de 2026 a las 9:20 p. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales. Foto: Semana

Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, sigue dando pistas sobre lo que podría pasar en las elecciones del 31 de mayo, cuando los colombianos saldrán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La plataforma nuestra los escenarios que podrían ocurrir en los comicios, las opciones de ganar y quiénes pasarían a la segunda vuelta presidencial.

Tras las mediciones, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda suman el 91 % y se ponen en punta en las posiibilidades reales de ganar.

No obstante, Abelardo de la Espriella se disparó y logró un 49 %, quedando siete puntos por encima de Iván Cepeda, que tiene un 42%.

En ese escenario, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia y Cepeda ocuparía el segundo lugar, por lo que tendría garantizada una curul en el Senado para el periodo 2026-2030.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, tendría un 11,3 % de posibilidades de llegar a la Casa de Nariño y Sergio Fajardo, el 1 %.

Estas son las apuestas en polymarket.
Estas son las apuestas en polymarket. Foto: Polymarket