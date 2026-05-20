Abelardo de la Espriella (49%) se dispara en Polymarket frente a Iván Cepeda (42%) en la carrera por la Presidencia

Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, sigue dando pistas sobre lo que podría pasar en las elecciones del 31 de mayo, cuando los colombianos saldrán a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

La plataforma nuestra los escenarios que podrían ocurrir en los comicios, las opciones de ganar y quiénes pasarían a la segunda vuelta presidencial.

Tras las mediciones, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda suman el 91 % y se ponen en punta en las posiibilidades reales de ganar.

No obstante, Abelardo de la Espriella se disparó y logró un 49 %, quedando siete puntos por encima de Iván Cepeda, que tiene un 42%.

En ese escenario, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia y Cepeda ocuparía el segundo lugar, por lo que tendría garantizada una curul en el Senado para el periodo 2026-2030.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, tendría un 11,3 % de posibilidades de llegar a la Casa de Nariño y Sergio Fajardo, el 1 %.