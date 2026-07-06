Dan Newlin rompe el silencio y responde a la acusación de Gustavo Petro sobre financiación a campaña de Abelardo De La Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que el ciudadano estadounidense Dan Newlin habría invertido 1,8 millones de dólares en la empresa de redes “Meta para hacer campaña por Aberlado y en contra de Iván Cepeda”.

¿Qué tan viable es la demanda que respalda Petro para anular la elección de Abelardo De La Espriella?

El abogado y empresario, que había sido nominado para el cargo de embajador de Estados Unidos en Colombia, respondió a la denuncia del mandatario colombiano.

“Me dirijo a usted para rechazar categóricamente las recientes e infundadas acusaciones sobre mi supuesta participación en la elección del presidente electo Abelardo De La Espriella. Dichas afirmaciones son total y absolutamente falsas”, expresó.

Dear President Petro,



I am writing to categorically denounce the recent, baseless allegations regarding my involvement in the election of President-elect Abelardo de la Espriella as entirely and unequivocally untrue. Let me be clear: I have contributed zero dollars, not a single… https://t.co/CtFOT7EAIs — Attorney Dan Newlin (@NewlinLaw) July 6, 2026

Agregó: “Quiero ser muy claro: no he aportado ni un solo dólar, ni un solo centavo, de manera directa o indirecta, a su campaña”.

Asimismo, el empresario estadounidense aseveró: “Específicamente, la acusación de que proporcioné fondos de campaña a través de Meta es completamente falsa. No he realizado contribuciones financieras al presidente electo Abelardo De La Espriella ni he autorizado o dirigido ninguna contribución de ese tipo a través de ninguna persona o entidad conectada conmigo”.

Lewin retó al presidente colombiano para que presente pruebas y le pidió que se retracte de inmediato de las afirmaciones en su contra.

Dan Newlin junto a Abelardo De La Espriella. Foto: X/@NewlinLaw

“Lo reto a presentar evidencia al pueblo colombiano que respalde estas acusaciones manifiestamente falsas. No podrá hacerlo, porque nunca ocurrió tal contribución. El pueblo colombiano merece la verdad; por favor, presente la evidencia o retire su declaración y se disculpe de inmediato”, concluyó.

Petro rechazó la “legitimidad” del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, después de haber puesto en duda los resultados de las ajustadas elecciones en las que el Tigre venció por menos de un punto porcentual al senador Cepeda.

No rotundo a negociaciones con criminales; presidente electo, Abelardo De La Espriella, da ultimátum: “Sometimiento a la justicia”

Petro señaló que una firma colombiana encargada del conteo preliminar utilizó “algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo”, principalmente de los votos de residentes en el extranjero.

“El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del Gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones”, dijo el lunes en la red social X el mandatario, que alega un “fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera”.

Abelardo De La Espriella ha rechazado las declaraciones de fraude de Gustavo Petro. Foto: Semana

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios colombianos.