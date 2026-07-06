Iberia retomará el 9 de julio vuelos regulares con Venezuela tras terremotos

Luego de 12 días de los terremotos ocurridos en Venezuela, la aerolínea española Iberia informó que retomará su operación regular el próximo jueves 9 de julio, tras suspender todos sus vuelos desde el pasado 26 de junio a causa de la tragedia que azotó al país.

“Me atacó mucho el desespero”: el testimonio de un venezolano que estuvo ocho días debajo de los escombros

A través de un comunicado, la compañía confirmó que operará dos vuelos semanales entre Madrid y el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en la ciudad de Valencia, Venezuela, con salidas los jueves y domingos.

Asimismo, informó que los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo, República Dominicana, una operación que mantendrá dentro de su programación mientras continúan las labores de recuperación de la infraestructura aeroportuaria en Venezuela.

Para reducir el impacto de la suspensión de sus operaciones, Iberia activó un plan de contingencia con distintas medidas de flexibilidad comercial para sus clientes.

Otras compañías también reanudan gradualmente sus operaciones con el país. Foto: 123 Rf

La aerolínea permitió a los pasajeros afectados reubicar sus vuelos, modificar sus fechas de viaje o acogerse a otras alternativas disponibles.

Tras los terremotos, la compañía expresó su solidaridad con las víctimas y los afectados por el sismo. Además, explicó que la suspensión temporal de la ruta respondió a la necesidad de garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, debido al deterioro de las infraestructuras aeroportuarias ocasionado por la emergencia.

Crece la cifra de muertos en Venezuela tras potentes terremotos: este es el balance más reciente

No obstante, Iberia también brindó apoyo a Venezuela mediante la puesta en marcha de un puente aéreo humanitario, con vuelos especiales destinados al traslado de equipos de rescate y ayuda de emergencia hacia la ciudad de Valencia.

Además de material sanitario, suministros de primera necesidad y elementos para refugios temporales, estos vuelos también transportaron personal especializado, entre ellos profesionales sanitarios, para apoyar las labores de atención a los afectados por la tragedia.

La aerolínea participó en el traslado de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Por su parte, la también española Air Europa anunció el pasado 30 de junio la reprogramación de sus operaciones con Venezuela, con vuelos entre Madrid y Valencia.

La compañía indicó que esta medida se mantendrá hasta que se restablezca la normalidad en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que presta servicio a la capital venezolana, Caracas.

Delcy Rodríguez hizo una polémica petición a EE. UU. en medio de la crisis por terremotos en Venezuela

Mientras continúan las labores de rescate y remoción de escombros en distintos puntos de Venezuela, otras aerolíneas han retomado de manera gradual sus operaciones hacia el país. Entre ellas se encuentran Avianca, Wingo, LATAM, Copa Airlines, Plus Ultra y Estelar.

Asimismo, se espera que en los próximos días American Airlines y Turkish Airlines también reanuden sus vuelos hacia territorio venezolano, en la medida en que continúe la recuperación de las condiciones operativas en el país.

*Con información de EuropaPress.