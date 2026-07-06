Cuba sufre un nuevo apagón nacional en medio de una creciente crisis energética

Un nuevo corte eléctrico generalizado, el tercero en los últimos seis meses, afecta este lunes a Cuba, informó la compañía estatal de electricidad, en medio de una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

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La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) señaló en su cuenta de X que “se investigan las causas” de la “desconexión total” del sistema eléctrico, que dejó sin servicio a toda la isla, donde viven 9,6 millones de personas.

El deterioro del sistema eléctrico, sumado al bloqueo petrolero que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde enero, ha obligado a los cubanos a enfrentar apagones diarios. En La Habana, los cortes de energía pueden extenderse durante 24 horas, mientras que en el interior del país superan, en algunos casos, las 70 horas.

Cuba, inmersa en una profunda crisis económica marcada por la escasez de alimentos y medicamentos, así como por una elevada inflación, sufre frecuentes apagones parciales. El de este lunes representa el tercer corte general en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

Cuba continúa ampliando su capacidad de generación solar para reducir su dependencia del petróleo. Foto: Anadolu via Getty Images

Desde enero, Washington solo ha autorizado el atraque de un petrolero ruso en la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.

La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales termoeléctricas con más de 40 años de funcionamiento. Las constantes averías y los trabajos de mantenimiento afectan de manera recurrente su operación. Además, Cuba depende de una red de generadores de respaldo que funcionan con diésel importado.

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Con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el Gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con el apoyo de China, entre otros países.

Entre 2025 y comienzos de 2026, Cuba instaló 56 parques solares fotovoltaicos con una capacidad conjunta superior a los 1.000 MW, equivalente al 10 % de la producción total de electricidad del país.

El sistema eléctrico cubano opera con un déficit entre la energía disponible y la demanda nacional. Foto: Anadolu via Getty Images

A finales de 2024, esa participación era del 3 %. Las autoridades esperan elevarla al 15 % antes de que termine 2026.

Sin embargo, el informe más reciente publicado por la UNE refleja que el sistema continúa operando con un importante déficit. Según la empresa, la capacidad disponible alcanza los 980 MW, mientras que la demanda asciende a 2.895 MW. Es decir, el sistema eléctrico apenas cubre cerca del 30 % de las necesidades energéticas de la isla.

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Horas antes del apagón, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, confirmó que esta semana defenderá ante Naciones Unidas el derecho del pueblo cubano a “vivir sin el cerco energético, la asfixia externa y las amenazas” provenientes de Estados Unidos.

“Acudimos a la ONU con la verdad de nuestro pueblo y con la fuerza del Derecho Internacional, para denunciar las acciones agresivas de Estados Unidos contra Cuba. Defenderemos nuestro derecho soberano a vivir sin cerco energético, sin asfixia externa, sin coerción, sin amenazas de un baño de sangre, sin un castigo colectivo”, aseguró.

*Con información de AFP y Europa Press.