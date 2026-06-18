Régimen cubano anuncia revolcón económico que cambiaría el futuro de la isla, tras presiones de EE. UU.

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, presentó ante el Parlamento un amplio programa de reformas en favor de la economía de mercado, un giro inédito para la isla comunista, sumida en una profunda crisis económica y bajo presión de Washington.

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Marrero expuso 176 propuestas de reformas que abarcan numerosos sectores de la economía y que deberán ser aprobadas, tras un debate, por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Estas propuestas de carácter liberal incluyen, entre otras, la organización de las empresas privadas y estatales, el sistema bancario, el turismo, la agricultura, la inversión extranjera, los impuestos, los salarios y el mercado cambiario.

“Se trata del programa de reforma económica más profundo que se haya anunciado en los últimos 70 años de la historia económica del país, desde la victoria de la Revolución de 1959”, declaró a la AFP el economista cubano Daniel Torralbas, radicado en Londres.

Primer ministro Manuel Marrero Cruz. Foto: X/@embaCubaEspana

Tres años después de la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, las grandes empresas privadas, cubanas o extranjeras, fueron nacionalizadas, seguidas por los pequeños comercios y negocios familiares en 1968.

Desde entonces, se han efectuado ajustes recurrentes al dogma de la economía socialista, pero sin cuestionar los fundamentos de un sistema ampliamente planificado y centralizado.

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En 2021, sin embargo, por primera vez en medio siglo, se autorizaron las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con hasta 100 trabajadores, para hacer frente a la crisis y al descontento social.

Actualmente son más de 10.000 y emplean a un tercio de la población activa.

Entre las reformas anunciadas el jueves destacan la transformación “de la empresa pública socialista en una sociedad mercantil por acciones o de participación”, la autorización de empresas privadas con más de 100 empleados, la participación de capital extranjero en el sector privado y la apertura de cuentas en divisas para particulares.

Cubanos hacen fila para abordar un microbús privado en La Habana el 6 de febrero de 2026 Foto: AFP

Según estas propuestas, la agricultura, el turismo, el sector bancario y el mercado cambiario quedarán abiertos a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Los cubanos también podrán poseer más de una empresa privada y tener participaciones en otras sociedades. Además, se permitirá la negociación salarial dentro de las empresas.

“Cambios drásticos”

“La esencia de las transformaciones que se están proponiendo va en torno a ampliar el rol del sector privado en la economía cubana (...) y hay cambios drásticos, no estamos hablando de cambios de maquillaje”, subrayó Torralbas.

Sin embargo, por el momento no se ha anunciado ningún calendario para la implementación de estas reformas.

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“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, había declarado previamente el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso transmitido este jueves por la televisión estatal durante una sesión extraordinaria del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único).

En esa sesión, el máximo órgano del partido dio luz verde a este paquete de reformas hacia una mayor liberalización económica, aunque sus detalles no habían sido revelados.

“Algunas no tendrán un consenso absoluto, pero son impostergables”, insistió el presidente, mientras que el exmandatario Raúl Castro, de 95 años y aún influyente en la vida política del país, les ha brindado su respaldo.

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro Foto: Getty Images

Estos anuncios se producen mientras el presidente estadounidense Donald Trump aplica una política de máxima presión sobre la isla, sometida desde hace casi cinco meses a un bloqueo petrolero.

Este bloqueo ha llevado a la economía cubana, bajo embargo desde 1962, al borde del colapso, lo que provoca apagones generalizados, así como escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicamentos.

Washington no oculta su deseo de ver un cambio de modelo económico, e incluso de régimen, en la isla situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida.

“Si toman decisiones inteligentes, tendremos una relación mucho mejor con esa isla”, declaró este jueves el vicepresidente estadounidense JD Vance, consultado en la Casa Blanca sobre una posible intervención militar en Cuba tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Varias personas pasan en vehículos eléctricos frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha juvenil antiimperialista organizada por el gobierno en La Habana, Cuba. Foto: AP

Para Víctor Hierrezuelo, un empleado bancario de 63 años, “el momento es delicado para la revolución (socialista cubana) y si no aterrizamos” con nuevas reformas, “la revolución se nos cae”.

*Con información de AFP.