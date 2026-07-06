Expresidente de la Corte y exprocuradora de Colombia hacen parte del comité de la FIFA que desató polémica por caso Balogum

Toda una polémica se ha armado en el mundo del fútbol después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le levantara la tarjeta roja que tenía el delantero estadounidense Folarin Balogun desde el partido que jugó la selección de ese país contra Bosnia.

Sin embargo, esa decisión también tuvo efecto en Colombia debido a que el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Palacio, y la exprocuradora general, Margarita Cabello, hacen parte del comité asesor de la FIFA que habría dado concepto favorable para quitarle la suspensión al delantero del único anfitrión que queda en el mundial 2026.

Margarita Cabello, exprocuradora general. Foto: Transmisión Youtube

Esta situación toma mayor revuelo después de toda la polémica que se ha desatado en el mundo del fútbol por esta decisión arbitral. De hecho, la Ueda calificó de ‘injustificable’ la suspensión de la tarjeta roja del goleador que tiene en la actualidad la selección de Estados Unidos.

La exprocuradora Margarita Cabello es abogada y una de las juristas más reconocidas en el país, mientras que el exmagistrado Palacio es otro destacado litigante que ha tenido una extensa trayectoria presidiendo la Comisión Disciplinaria de la FIFA.