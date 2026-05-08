Gobernador de Cundinamarca advierte que Regiotram del Norte ocasionaría cerramientos en Bogotá: explicó los motivos

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, volvió a hablar del Regiotram del Norte y la polémica que se ha generado entre la administración de Carlos Fernando Galán y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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La controversia se desató por la firma del Conpes 4190, en el que se señala que la Nación asumirá cerca del 81,6 % del costo total del proyecto, y se hizo notoria la ausencia de Bogotá en el esquema de cofinanciación.

El alcalde Galán fue uno de los que expresó su preocupación por esto e hizo énfasis en los problemas de movilidad que se pueden ocasionar en la ciudad.

Ante esto, el gobernador Rey fue claro en advertir que es prácticamente imposible que no haya algunas complicaciones. “Hay sitios en donde claramente debe llevar cerramiento, no por capricho, sino por seguridad vial”, dijo.

Este es el Regiotram. Foto: Ministerio de Hacienda / Facebook

El mandatario departamental explicó que todos los trenes regionales siempre deben tener cierres para evitar accidentes, como por ejemplo que haya un cruce indebido a personas, por lo que se debe buscar que todos los actores viales puedan trasladarse sin peligro.

De hecho, puso de ejemplo lo que sucede con el principal sistema de transporte masivo que tiene la capital del país. “Hoy en Transmilenio, si tú observas, lo que encuentras no es un cerramiento, pero sí encuentras en un separador central una serie de elementos que no te permiten pasar al otro lado”, indicó.

“Y es precisamente porque quieren cortar el tránsito de un peatón desprevenido que no mida su riesgo y que pueda tener algún tipo de accidente”, añadió.

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Además, también puso de ejemplo la forma en la que muchas personas, dado que no hay un tren en funcionamiento, caminan muy tranquilos por la carrilera, pese a que ese cruce está prohibido.

“Pasan por encima de la carrilera como si nada hubiera pasado, pero el Código Nacional de Tránsito prohíbe absolutamente pasos peatonales sobre los corredores férreos. Entonces, no solamente es por seguridad vial, sino por norma nacional”, complementó.

Inicio de las obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Por el momento, la polémica con relación al Regiotram del Norte no para, pero se espera que a través de las mesas de concertación las diferencias se puedan arreglar y haya acuerdos que permitan que el proyecto avance con normalidad.