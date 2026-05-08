Niño de dos años cayó desde un cuarto piso en casa de Bogotá y todo quedó en video: vecinos lo salvaron con malla humana

Momentos de pánico y zozobra se vivieron en el barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, en Bogotá, después de que un menor de dos años cayera desde el cuarto piso de una casa.

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El hecho se presentó hacia las 9:30 de la noche de este jueves 7 de mayo. La noche transcurría con normalidad, pero todo cambió cuando la comunidad observó al niño colgado y a punto de caer desde esta zona.

Ante esto, los testigos reaccionaron rápidamente: hicieron una malla improvisada con chaquetas, manos y brazos para amortiguar la caída.

“Lo que hicieron fue gritar y golpear la puerta para que alguien saliera y cogiera al niño. Nadie les abrió, nadie dijo nada. (…) ¿Cómo se va a colgar un niño ahí?”, comentó una mujer a Noticias Caracol.

Pocos segundos después de que lograran armar la malla, el menor finalmente no pudo sostenerse más y cayó. Afortunadamente, la acción de los vecinos ayudó a que la situación no fuera de gravedad, aunque el pequeño sufrió algunos golpes en su cabeza.

En algunos videos, que fueron grabados por la comunidad, se observa todo lo que ocurrió en el hecho. Además, también quedó en evidencia que segundos después de la caída del menor, la mamá se asomó para ver qué era lo que ocurría.

“Se asoma por la terraza a mirar. Yo estuve presente y la señora se asoma por la terraza en vez de coger al niño. (…) Ella deja que el niño se caiga, esa es la inconformidad de todos nosotros”, expresó otra vecina.

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Hasta el sitio llegó la Policía para atender la situación, por lo que de inmediato trasladaron al menor de edad hasta un centro médico y allí se descartó cualquier lesión de gravedad.

Todavía hay muchas preguntas sobre la forma en la que el niño llegó hasta ahí y terminó colgado. De hecho, una habitante del sector sostuvo que el muro era muy grande para que el pequeño hiciera esto solo.

Este fue el momento en el que los vecinos atraparon al niño. Foto: Noticias Caracol

El caso fue asumido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que ya adelanta las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud qué fue lo que ocurrió en esta emergencia que, por fortuna y gracias a los vecinos, no se convirtió en una tragedia.