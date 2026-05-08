Protesta contra TransMilenio terminó en vandalismo y encapuchados resguardados en La Pedagógica

Largas caminatas, caos en movilidad y pánico en la ciudadanía fue lo que realmente provocaron las jornadas que iniciaron como una manifestación de algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica en la estación de TransMilenio, Calle 76, y terminaron siendo hechos de “violencia sistemática”, según la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Ante el caos que se registraba en la avenida Caracas, SEMANA caminó el corredor con los usuarios del sistema de transporte, buscó a defensores de derechos humanos, quienes explicaron las razones de estas jornadas, las cuales ya recibieron una respuesta oficial del secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero.

Videos | Protestas en inmediaciones a la Universidad Pedagógica terminaron en disturbios y caos vial

Lunes, 4 de mayo

Iniciando la primera semana de mayo de 2026, se presentó una violenta confrontación entre el personal de vigilancia de TransMilenio y jóvenes que, según defensores de derechos humanos, son estudiantes de la Universidad Pedagógica, en la estación Calle 76.

La revelación de los defensores de DD. HH. a SEMANA confirma lo declarado por TransMilenio S.A.; la empresa prestadora del servicio aseguró que los enfrentamientos se provocaron luego de que el personal de vigilancia impidiera el paso irregular de los implicados, pues querían hacer uso del servicio sin pagar su pasaje.

Martes, 5 de mayo

Luego, el martes 5 de mayo, aparentes estudiantes de la Universidad Pedagógica protestaron contra el sistema, rechazando la confrontación con el personal del sistema.

La “manifestación” implicó afectaciones a algunos de los buses del sistema, colocando en peligro la integridad de los usuarios y conductores; este medio fotografió cómo quedó uno de los articulados.

Manifestantes tiraron piedras contra los buses del sistema, colocando en peligro la integridad de conductor y usuarios. Foto: CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

Además, con la suspensión del servicio en 6 estaciones de TransMilenio, se afectó a más de 25.000 usuarios que intentaban llegar a sus casas, universidades y trabajos.

Miércoles, 6 de mayo

El miércoles, el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, denunció que lo vivido el martes en la ciudad era un “uso sistemático de violencia”. Aclarando que se vieron en la obligación de usar la fuerza pública cuando la protesta dejó de ser pacífica.

En la tarde, el panorama no fue distinto. A mediados de las 6 p. m., se volvieron a evidenciar jornadas de manifestaciones en contra del sistema en este mismo punto; nuevamente, estaciones cerradas y los estudiantes y trabajadores de Bogotá caminando para llegar a sus destinos.

Las jornadas provocaron estaciones cerradas en la avenida Caracas y miles de personas caminando para llegar a sus destinos. Foto: Composición SEMANA | Fotos: CAMILO EDUARDO VELÁSQUEZ - SEMANA

Jueves, 7 de mayo

Y el jueves, se escalaron los actos de los supuestos manifestantes; en la tarde capitalina, la Secretaría de Gobierno confirmó que encapuchados que salieron de la Universidad Pedagógica se dirigieron directamente a la estación y, según el secretario Quinterio, buscaban “generar miedo en la ciudad”.

Gracias a las cámaras de seguridad del sistema de transporte, quedaron en evidencia los encapuchados, quienes bloquearon el sistema, invadieron la estación y hasta taparon la evidencia videográfica de lo que hacían con lo que parecen ser aerosoles.

Esto provocó que nuevamente los ciudadanos tuvieran que caminar por la avenida Caracas, entre los cuales, muchos le revelaron a SEMANA que no conocían la razón de los bloqueos que llevaban afectándolos en estos días.

Las acciones de los manifestantes provocaron que desde la Secretaría se mantuviera suspendida la etapa de diálogo y se enviara a la fuerza pública.

En la noche, videos en redes sociales evidenciaron el terror que vivieron los transeúntes que permanecían en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica; los encapuchados se refugiaron en las instalaciones de la institución, mientras que se enfrentaban con la UNDMO.