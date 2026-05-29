“Aquí entrego el poder”: Gustavo Petro empezó a despedirse de su mandato y volvió a hablar de las elecciones del 31 de mayo

En el cierre de la gira que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el Caribe, el mandatario colombiano dio un agitado discurso en el que aseguró que sí entregará el mandato una vez finalice su Gobierno, el próximo 7 de agosto.

Además, el jefe de Estado afirmó que eran una “mentira” las voces que advertían que se iba a quedar como un “dictador”: “Del debate público dijeron que me iba a quedar como un dictador, porque el progresismo que yo encarnaba no llegaba sino a una mala imitación del vecino”.

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“Que por tanto, lo que decíamos era mentira, sino que íbamos a ser dictadores o reyesuelos, y aquí entrego el poder. No me gusta el poder, se lo entrego al pueblo, a nadie más”, recalcó el mandatario colombiano en su intervención.

También reiteró desde la capital del Atlántico, haciendo mención nuevamente a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo: “El pueblo decidirá el domingo y en las elecciones. Voy a hablar mucho de ese tema. Decidirá a quién le entrega su mandato”.

“He dicho que hay una política de la vida y hay una política de la muerte, y que quien aquí habla ha levantado la bandera y el movimiento que defiende, como un filtro, como un horizonte, como el filtro más importante del quehacer diario y político, la política de la vida”, recalcó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro, desde Barranquilla, anunció que entregará el poder y afirmó: “Dijeron que me iba a quedar como un dictador”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SxX0khC4Ot — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Sumado a ello, expresó: “¿Qué pasó en estos cuatro años aquí en el Atlántico y aquí en Barranquilla con exactitud? Números hay, por doquier, diría. Empiezan a salir logros. Si un logro nacional podemos resumirlo, es que, por primera vez desde el año 2024, la mayor parte de la población, un 33 % o 34 %, nunca lo había sido”.

Entre tanto, y a pocos días de las elecciones del 31 de mayo, el presidente Petro nuevamente protagonizó un fuerte choque con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual se desarrolló en redes sociales.

El primero en lanzar una pulla fue Uribe: “Dos campañas por Iván Cepeda: la de Gustavo Petro, en abierto desafío al orden legal, y la imposición armada del terrorismo”, anotó el exmandatario.

Por último, el mandatario colombiano respondió: “Hermano Uribe, la gran campaña electoral que se hizo en abierto desafío al orden legal y la Constitución fue la que eligió al 35 % del Senado y al presidente de las huestes del paramilitarismo y las Convivir”.