A dos días de las elecciones, Gustavo Petro anunció que presentará la ley Yulixa: estos son los detalles del proyecto

Sigue el impacto en el país por la muerte de Yulixa Toloza, en medio de un procedimiento estético que se realizó en Bogotá. Este viernes 29 de mayo se revelaron nuevos detalles de la necropsia que le practicaron al cuerpo expertos forenses de Medicina Legal.

El análisis arrojó que la mujer murió de forma violenta, elemento que será crucial para las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación.

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No obstante, sobre este caso se conoció una sorpresiva decisión desde el Gobierno nacional, especialmente por parte del presidente de la República, Gustavo Petro.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano anunció que presentará la Ley Yulixa, la cual, según Petro, buscará drásticas sanciones contra cirujanos estéticos que no tengan título médico.

“El gobierno presentará el proyecto de ley Julixa, que busca que nadie pueda hacer cirugía estética sino con título de médico cirujano especializado en la cirugía estética en universidad acreditada”, expresó el mandatario colombiano.

No obstante, frente al caso de Yulixa, las víctimas le han pedido de manera urgente a la Fiscalía que avance en los trámites necesarios para lograr la extradición de las personas que se encuentran en Venezuela vinculadas con el caso. De lo contrario, de acuerdo con el abogado Diego Gutiérrez, podrían ser juzgadas en ese país por delitos que ni siquiera se encuentran en el código penal y cuyas penas resultarían irrisorias.

A su turno, el abogado Gutiérrez indicó: “Buscar la extradición de las personas que se encuentran detenidas en Venezuela para que vengan a Colombia y enfrenten la justicia. Un proceso que llevan hasta las últimas consecuencias con el esclarecimiento total de los hechos, que este caso pueda llegar a judicializar a los verdaderos responsables, los más comprometidos con el crimen”.

Finalmente, y sobre el dictamen de Medicina Legal que se dio a conocer este viernes, los expertos en la materia advierten que lo que se consideraría arma blanca son, básicamente, las incisiones que hicieron en la espalda de Yulixa para adelantar lo que consideran una lipólisis láser, pero que, en términos claros, es una liposucción comúnmente conocida en los centros estéticos.