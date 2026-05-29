Gustavo Petro defiende a exministros salpicados en escándalo de corrupción: “Presos políticos”

El presidente Gustavo Petro se refirió este viernes a los dos exministros relacionados por la Fiscalía en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Pese al abundante material probatorio que los vincula, aparentemente, con la red ilegal que compró a congresistas para favorecer las reformas del Ejecutivo, el jefe de Estado considera que los dos exfuncionarios serían presos políticos.

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“Sé que Ricardo Bonilla, mi exministro de Hacienda y profesor universitario, y el exsenador Luis Fernando Velasco y mi exministro del Interior, han sido y, uno aún es, presos políticos en Colombia, y celebro que Ricardo Bonilla logre su libertad”, dijo Petro.

Como se recordará, Bonilla salió de prisión por orden del Tribunal Superior de Bogotá, luego de que se decretara el vencimiento de términos en el proceso, pero continúa vinculado al expediente y se defenderá fuera de la cárcel.

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Foto: Montaje El País

La interpretación de Gustavo Petro, manifestada en su cuenta de X, es que se trataría de una persecución, y que continuará: “Nos persiguen y nos perseguirán mientras representemos la verdadera transformación democrática y pacífica de Colombia”.

Además de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, otra ficha clave de Petro responde ante la justicia por estos hechos: Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las regiones, quien también recuperó su libertad por vencimiento de términos.

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Ortiz volvió a salir a las calles luego de que un juez determinara que transcurrieron más de 320 días hábiles, sin que iniciara la etapa de juicio en su contra. Ella estaba detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá.

Al reaparecer en el Congreso, Ortiz manifestó ante los medios de comunicación: “Vine al Congreso de la República, primero a activar mis cuentas, aquí está mi cuenta de origen, entonces vine a pedir plata prestada y a activar mis cuentas”.