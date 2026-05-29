El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que criticara un cuadro que tiene el abogado que retrata a la cultura Caribe.

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“Representa una de las danzas más tradicionales del carnaval de Barranquilla. Además, simboliza la resistencia de nuestros indígenas a la colonización española. Es una sátira, es folclor, es cultura. Qué tristeza que el presidente de la República sea tan ignorante, sea un hombre que esté lleno de tanto odio y de tanta mala fe”, criticó De la Espriella.

El abogado cuestionó que Petro no conozca las tradiciones del Caribe. “No sea ignorante y respete a las tradiciones del Caribe colombiano”, dijo.

De la Espriella afirmó que el presidente estaría “asustado” y tendría “pánico” por la jornada electoral. “Ya no sabe qué locura decir, no sabe uno si es por odio o en el delirio de drogas y alcohol en el que suele estar”, mencionó.

El candidato presidencial explicó que en la pintura que tiene de Cristo Hoyos no habría esclavismo, como lo dijo Petro, sino una tradición y cultura. “El esclavismo está en tu cabeza, Petro, y estás asustado porque vine a enfrentarte, a derrotarte y a castigarte. Agárrate porque el 7 de agosto vas a saber lo duro que muerde el tigre”, afirmó.

El presidente Petro había criticado el cuadro en un discurso que pronunció en los últimos días, en medio de la gira que ha realizado por el Caribe colombiano.

“No voy a decir a qué sala pertenecía. Había una señora, algo de edad, blanca, y abajo un esclavo disfrazado por ella para tomarse la pintura porque no había foto. ¿Por qué se exhibe eso que creen que es arte?”, criticó el mandatario.

El presidente Gustavo Petro criticó el cuadro del abogado. Foto: Presidencia

De la Espriella explicó que la obra Farotas de Talaigua, de Cristo Hoyos, representa la cultura y las tradiciones de su región.

Esos eventos del presidente Petro han sido criticados por algunos sectores, que consideran que el mandatario los estaría realizando con propósitos electorales, especialmente por tratarse del Caribe, región en la que se disputarían varios votos con el candidato de Defensores de la Patria, quien es oriundo de esa zona.

Asimismo, Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, ha sido criticado por realizar eventos masivos a pesar de la prohibición de la norma electoral. Según ha dicho, se trataría de encuentros “privados”, por lo que no estaría violando esa normativa; sin embargo, esos hechos han generado un profundo debate.