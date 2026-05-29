José Manuel Restrepo le hizo promesa a seguidora de Iván Cepeda que lo abordó: hubo videollamada a bordo

A dos días de las elecciones presidenciales en Colombia, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, contó en El Debate de SEMANA una reciente anécdota con una seguidora del también aspirante presidencial, Iván Cepeda.

De acuerdo con Restrepo, todo ocurrió en instantes en que se estaba tomando un café en un establecimiento comercial.

“En medio de eso veo que hay una niña al lado, esta preparándose para entrar a unos grados aquí en la Universidad EAN y me pregunta: ‘¿Todo listo para el domingo?’. Y yo digo ‘No pues sí, ya casi todo listo’. Espero que me acompañes’, le digo yo naturalmente. Y me dice ‘no, no, yo soy de izquierda’. Y yo le dije ‘ah, qué bueno, pero podemos conversar’“. recordó Restrepo.

En medio de la conversación, la joven le dijo a Restrepo que, por lo tanto, este domingo 31 de mayo votará por Iván Cepeda. Sin embargo, le pidió ayuda en algo.

“Lo único que me dice es ‘voy a votar por la izquierda, pero lo único que necesito es que usted me ayude a que el Invima funcione’. Le dije: ‘pues curioso porque yo en todos mis discursos he hablado de la simplificación de trámites y que el Invima es un desastre y que hay que simplificar los trámites del Invima y acelerarlos, así que cuenta con eso’”, agregó Restrepo en El Debate.

Acto seguido, la joven le agradeció a Restrepo y le reveló que sus suegros sí iban a votar por el candidato Abelardo de la Espriella. Inmediatamente, decidieron hacerle una videollamada a la suegra.

Ya en videollamada, Restrepo habló con los suegros de la joven y les dijo que no había logrado convencerla de que votara por De la Espriella el domingo.

“Pero mire, el mensaje de eso es que, en nuestro gobierno, con Abelardo de la Espriella, gobernaremos también para ellos, porque seremos símbolo de la unidad nacional. Esta es una misión constitucional, cosa que no ha hecho Petro. Nosotros sí gobernaremos para todos los colombianos. Eso no significa que con los amigos de Petro, o con los de Iván Cepeda, pues vayamos a gobernar con nosotros. No señor. Ellos serán contradictores siempre y ejercerán su posición con garantías”, resaltó la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

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