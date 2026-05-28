Abelardo de la Espriella anticipa castigo a Gustavo Petro, rechaza reelección y abre puertas al uribismo: las 10 frases que dejó en su entrevista con SEMANA

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, habló con SEMANA este 27 de mayo, cuatro días antes de las elecciones, y despejó dudas de su proyecto político, habló de las tensiones con el uribismo, vaticinó el futuro de Gustavo Petro y aclaró cómo actuaría con la oposición en dado caso de sumar las mayorías en la contienda por la Casa de Nariño.

“Ganar en primera vuelta”

El aspirante del movimiento Defensores de la Patria manifestó que el propósito de la campaña es ganar en la primera vuelta, programada para este 31 de mayo, donde se medirá con Iván Cepeda y Paloma Valencia, los otros dos punteros de la jornada, según proyectan las recientes encuestas.

Ante la pregunta de si podría ganar este domingo, él dijo: “Estoy convencido de eso porque esto no es una candidatura, es un movimiento popular. Las candidaturas, por lo general, se pueden medir, pero la dimensión real de un movimiento popular tan fuerte como este, por lo general, no se alcanza a medir del todo. El crecimiento ha sido exponencial”.

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Según su teoría, ganar en primera vuelta le ahorraría 300.000 millones de pesos al Estado (el presupuesto que se gastaría en la segunda vuelta) y le daría más tiempo para gestionar el empalme con el Gobierno Petro, sobre el cual tiene serias preocupaciones: “Podemos derrotar en primera vuelta a los de siempre, a los que nos han traído a este punto. No solamente es culpa del actual gobierno, este gobierno es la cereza del pastel. Es la suma de equivocaciones de muchos gobiernos a lo largo de la historia de Colombia. Yo estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta”.

“(Petro) está desesperado”

De la Espriella también se refirió al papel que está cumpliendo el presidente Gustavo Petro durante esta contienda electoral, pues varios sectores lo han acusado formalmente de participar irregularmente en política a favor de Iván Cepeda, su ficha para esta elección.

El Tigre, como se autodenomina, cree que el jefe de Estado está desesperado: “Está desencajado. Sabe que va a perder, que lo vinimos a enfrentar, que lo vamos a derrotar y que lo vamos a castigar, porque lo que ha hecho no va a quedar impune”.

Al ser cuestionado por el alcance del supuesto castigo a Petro, dijo: “Yo llego al gobierno y, desde antes del empalme, voy a contratar una auditoría internacional, y voy a hacer exactamente lo que hizo Fico Gutiérrez en Medellín cuando le recibió a pinturita (Daniel Quintero). Cuando sabes que le recibes a un bandido, tienes que tomar las precauciones y revisar qué es lo que te entrega. Le voy a contar al país, a los jueces y a las autoridades cómo fue que se robaron la plata, dónde se la robaron, quiénes se la robaron y dónde la tienen”.

Abelardo de La Espriella, candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El abogado anticipó que pondrá las denuncias y dará a conocer el material probatorio a la nación: “Yo voy a presentar las denuncias respectivas. A eso me refiero con castigar. La decisión estará en cabeza de los jueces. Yo voy a impulsar esos procesos. Al país se lo ha robado el gobierno de Gustavo Petro. Eso es una banda de criminales que se han robado al país, que han desangrado las finanzas públicas. Eso no va a quedar impune. Ese es el miedo de él, que yo destape esa podredumbre, esa cloaca en la que él convirtió la Presidencia de la República. Lo voy a hacer”.

Oposición: “Si se me salen de ese marco, los enfrentaré”

El candidato presidencial, en dado caso de ganar la elección, anunció que daría todas las garantías para ejercer la oposición, pues tendrá presente que será el mandatario de todos los colombianos. Sin embargo, aclaró que si hay violaciones a las normas deberá actuar con base en las mismas: “La oposición, en el marco de la ley, puede hacer oposición. Si se me salen de ese marco, los enfrentaré. Si están en el marco de la ley, todas las garantías y todo el respeto”.

Abelardo de la Espriella le habla a la izquierda y asegura que tendrá todas las garantías

Él no negociará lo siguiente, si llega a la Casa de Nariño: “Lo que sí no voy a aceptar es que me incendien el país, me destruyan la infraestructura, me ataquen a la fuerza pública porque entonces ahí sí van a saber lo duro que muerde el tigre”.

“No” a la reelección

Abelardo de la Espriella reiteró que no está de acuerdo con la fórmula de la reelección, como sí lo han propuesto algunos sectores afines a Gustavo Petro y al Pacto Histórico.

“Yo vine a pagar el servicio militar cuatro años, dos jornadas, cada una de diez horas, veinte horas al día. La voy a dar toda y luego me retiro para siempre de la vida pública”, expresó el candidato presidencial.

“Las bases del Centro Democrático están acá”

De la Espriella contó que, desde hace un largo tiempo, las bases del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe que tiene como candidata presidencial a Paloma Valencia, se encuentran en sus filas. Su versión es que terminaron en la campaña porque él sí sería fiel a los principios de esa colectividad.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella Foto: Semana

“Yo represento la verdadera doctrina uribista. La doctrina ya no es de Uribe, ni de Paloma ni del Centro Democrático. Es un legado a la democracia colombiana. Es una doctrina que no tiene dueño. Lo que hice yo fue acogerla y actualizarla, porque en realidad le sirvió mucho a Colombia en un momento complejo. Las bases entendieron que quien está defendiendo la verdadera doctrina soy yo”, comentó en SEMANA.

La defensa que hace de su vida pública es que ha sido “extremadamente coherente” a los postulados del uribismo: “Yo no he cambiado de discurso. No me he acomodado por las circunstancias. No elegí un vicepresidente para traer votos o por moda. Escogí un tipo que comparte mis mismos principios. La coherencia en política siempre paga bien”.

“Se ha desinflado la campaña (de Paloma Valencia)”

Abelardo de la Espriella respondió a las críticas que le ha hecho en las últimas horas Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático, con la que, eventualmente, se disputaría el segundo lugar de los resultados de la primera vuelta, según lo han proyectado las encuestas de las últimas semanas.

“Yo tengo todo el respeto y la consideración por Paloma porque meterse en esto no es nada fácil. Ella es presa de las presiones, de la caída de su campaña, porque es evidente que la campaña se ha desinflado, yo la entiendo a ella desde el punto de vista humano. Aquí los únicos enemigos son Petro y Cepeda. Yo no tengo por ella sino respeto y consideración, lo propio por el presidente Uribe. Estoy concentrado en derrotar al heredero de Petro y las Farc, que es quien representa un gran peligro para nuestra nación porque quieren imponer un modelo económico, social, económico y cultural que ha sido un fracaso en todo el mundo y no lo vamos a permitir”, agregó el aspirante.

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“Ella terminará votando acá”

En referencia a Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella manifestó que es probable que ella lo respalde en una probable segunda vuelta presidencia: “Ella termina votando acá, porque no la veo votando por Cepeda”.

“A Uribe lo necesitamos en la batalla”

Sobre la figura de Álvaro Uribe, el candidato insistió en que le guarda afecto y respeto, y le salió al paso a las especulaciones sobre una ruptura en la relación. Entre tantas cosas, él dijo que no lo rechazará en un eventual gobierno y que lo necesitará en la “batalla”.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: Semana

“Yo entiendo el devenir político. Él tiene su candidata, tiene su partido. El país será otro el lunes. En ese país, el que yo visualizo para Colombia, Álvaro Uribe Vélez ni será vetado ni será rechazado. Álvaro Uribe Vélez es un hombre al que yo respeto profundamente, lo quiero, lo admiro, y ha sido motivo de inspiración para esta batalla patriótica que estoy dando. A Uribe lo necesitamos en la batalla. Donde yo esté, siempre lo voy a honrar”, afirmó el Tigre.

Ante la pregunta de si Uribe votaría por él, respondió: “El presidente Uribe es un patriota, ¿qué le hace pensar a cualquier colombiano que Uribe va a votar por el señor Cepeda? Ahí no hay ninguna posibilidad de que Uribe vote por Cepeda. Tengo la absoluta certeza de que Uribe jamás votaría por una fórmula como la de Cepeda y la señora que lo acompaña en la Vicepresidencia, porque es un hombre que defiende valores y principios”.

“Los votos no son de nadie”

Abelardo indicó que su plan es ganar en primera vuelta y, ante la polémica que se ha encendido en sectores de la derecha, afirmó que los “votos no son de nadie”.

“Ni de Paloma, ni míos, ni del presidente Uribe. Los votos son del pueblo. La gente tiene que votar porque esta contienda es decisiva para el devenir de la nación. El domingo se define el futuro de la libertad de Colombia. Podemos salir de esto en primera vuelta. No pueden creerse dueño de los votos nadie, ningún partido, o esos politiqueros que reparten OPS para controlar la voluntad de la gente. Esto es una decisión soberana del pueblo”, narró el candidato.

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¿Cómo sería Colombia?

Si gana la Presidencia y corren cuatro años, Abelardo de la Espriella manifestó cómo entregaría a Colombia:

“Vamos a tener un país seguro. Un país con un sistema de salud de talla mundial. Con una clara política anticorrupción que le haya hecho entender a quienes se atrevieron a meterle la mano a lo público que nunca más podrán hacerlo. Un país en el que los jóvenes tengan educación y trabajo, y puedan cumplir sus sueños, y sean jóvenes productivos. Un país donde los pueblos tengan agua y alcantarillado. Un país en el que no se vaya un solo colombiano sin comer a la cama. Un país en el que la pobreza deje de ser paisaje para convertirse en un recuerdo. Un país que explote sus recursos con respeto por el medioambiente. Que pueda cerrar el hueco fiscal, que crezca entre el 6 y el 7por ciento anual. Un país que sea esa patria milagro”, concluyó el aspirante de los Defensores de la Patria.