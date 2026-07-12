Con fotos sonrientes, Petro asegura que hizo “uno de los mejores gobiernos de la historia” y genera reacciones

El presidente Gustavo Petro está a pocos días de terminar su mandato y a través de su cuenta en X, se muestra tranquilo y sonriente.

Precisamente, este domingo, 12 de julio, Petro compartió en la citada red social dos fotos en las que aparece con gafas y un outfit casual, mientras sonríe.

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Junto a ambas instantáneas, Petro compartió un mensaje en el que asegura haber hecho uno de los mejores gobiernos en la historia de Colombia y que por ello puede sonreír tranquilamente.

“Estoy tranquilo planeando el futuro. Hicimos uno de los mejores gobiernos de la historia de Colombia. Reducción sustancial de la pobreza, para abril de este año el dato da 25% del total de la población, disminuimos la desigualdad social y somos el tercer país de la OCDE en disminuir la tasa de desocupación laboral. Reduje a la mitad la tasa de mortalidad infantil. Puedo sonreír tranquilo”, fue el mensaje de Petro en X, este domingo.

Como era de esperarse, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar y algunos internautas comentaron su publicación.

“Vístase cómo quiera pero VAYASEEE YAAA! Vaya a tomarse selfies y déjenos en paz!!!!! Siga creyéndose sus mentiras y siga viviendo en su petromundo que solo usted y sus borregos creen. Contando los segundos para no tener que seguir viendo su circo; Mi modelo preferido #GraciasPresidentePetro por darnos 4 años de tranquilidad y felicidad. A partir del 7 de agosto comienza la horrible noche y lo mejor, no es solo para progresistas sino para todos los que votaron por el abogado de la mafia y del paramilitarismo. Efecto bumerán; Fuiste el peor, pero a tu favor está que verdaderamente serás recordado. Tu vanidad está a salvo. Pero te recordaremos porque fuiste el peor; Como todo en estos 4 años, le quedó grande. Si este es el país de las maravillas que creó, lo reto a que se quede en Colombia después del 7 de agosto y sin escoltas, para ver si se siente seguro saliendo hacer un mercadito”, comentaron algunos internautas en la publicación de Petro.

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El presidente Petro dijo en días pasados que entregará el poder el 7 de agosto y que el 20 de julio pronunciará su último discurso público como jefe de Estado en el suroccidente de Bogotá.