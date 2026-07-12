Revelan los primeros hallazgos de la auditoria forense del equipo de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro

Se empiezan a conocer los primeros resultados de la auditoría forense del Gobierno entrante del mandatario electo Abelardo De La Espriella, dentro del proceso de empalme anticorrupción a la administración saliente de Gustavo Petro.
El abogado Germán Calderón España, quien será el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo dio a conocer en su cuenta de X este domingo, 12 de julio.
“Atención, última hora, comienza la etapa de demostración real del trabajo de los equipos delegados para el empalme / auditorías forenses: Como líder del equipo dorado anticorrupción del proceso empalme / auditorías forenses ordenadas por el presidente de la República electo @ABDELAESPRIELLA y dirigido por el vicepresidente electo @jrestrple informo a la ciudadanía que acabo de interponer DENUNCIA PENAL por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras como se demuestra en el cuadro que se adjunta”, expresó el abogado.
🔔🔔🔔 ATENCIÓN, ÚLTIMA HORA, COMIENZA LA ETAPA DE DEMOSTRACIÓN REAL DEL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DELEGADOS PARA EL EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES:— Germán Calderón España (@GermanCalderonE) July 12, 2026
Como líder del EQUIPO DORADO ANTICORRUPCIÓN del proceso EMPALME / AUDITORÍAS FORENSES ordenadas por el presidente de la República… pic.twitter.com/UkNIV7YVE2
Y agregó: “Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la @CGR_Colombiano acatados por el gobierno saliente”.
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