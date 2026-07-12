Revelan los primeros hallazgos de la auditoria forense del equipo de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro

Se empiezan a conocer los primeros resultados de la auditoría forense del Gobierno entrante del mandatario electo Abelardo De La Espriella, dentro del proceso de empalme anticorrupción a la administración saliente de Gustavo Petro.

El abogado Germán Calderón España, quien será el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo dio a conocer en su cuenta de X este domingo, 12 de julio.

“Atención, última hora, comienza la etapa de demostración real del trabajo de los equipos delegados para el empalme / auditorías forenses: Como líder del equipo dorado anticorrupción del proceso empalme / auditorías forenses ordenadas por el presidente de la República electo @ABDELAESPRIELLA y dirigido por el vicepresidente electo @jrestrple informo a la ciudadanía que acabo de interponer DENUNCIA PENAL por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras como se demuestra en el cuadro que se adjunta”, expresó el abogado.

Y agregó: “Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la @CGR_Colombiano acatados por el gobierno saliente”.

En desarrollo...