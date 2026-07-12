Política

Revelan los primeros hallazgos de la auditoria forense del equipo de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro

Se radicaron denuncias penales por varios delitos.

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Redacción Semana
12 de julio de 2026 a las 10:43 a. m.
Se revelaron los primeros resultados de la auditoria forense del Gobierno de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro.
Se revelaron los primeros resultados de la auditoria forense del Gobierno de Abelardo De La Espriella al Gobierno saliente de Gustavo Petro. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión de Abelardo De La Espriella del 7 de julio de 2026 y foto Presidencia

Se empiezan a conocer los primeros resultados de la auditoría forense del Gobierno entrante del mandatario electo Abelardo De La Espriella, dentro del proceso de empalme anticorrupción a la administración saliente de Gustavo Petro.

El abogado Germán Calderón España, quien será el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, lo dio a conocer en su cuenta de X este domingo, 12 de julio.

Atención, última hora, comienza la etapa de demostración real del trabajo de los equipos delegados para el empalme / auditorías forenses: Como líder del equipo dorado anticorrupción del proceso empalme / auditorías forenses ordenadas por el presidente de la República electo @ABDELAESPRIELLA y dirigido por el vicepresidente electo @jrestrple informo a la ciudadanía que acabo de interponer DENUNCIA PENAL por la presunta comisión de diversos delitos relacionados con la adjudicación y titulación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras @AgenciaTierras como se demuestra en el cuadro que se adjunta”, expresó el abogado.

Y agregó: “Cada denuncia penal va acompañada de los convenios o contratos, de los informes de auditoría forense que dan cuenta de las irregularidades, de las noticias y demás información de medios de comunicación y de los controles de advertencia de la @CGR_Colombiano acatados por el gobierno saliente”.

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