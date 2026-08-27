Abelardo De La Espriella anuncia nuevo paquete de medidas para atender incendios en el Tolima: subsidios y ayudas humanitarias

El departamento del Tolima vive unos días oscuros por una serie de incendios forestales que se desataron y han consumido cerca de 50.000 hectáreas. Tras la difícil situación, el Gobierno Nacional declaró calamidad pública en el departamento.

Presidente Abelardo De La Espriella alertó que actuará “con toda la contundencia” si los incendios fueron provocados

El presidente Abelardo De La Espriella anunció hace algunas horas que terminó el PMU realizado en el Tolima, con una respuesta inmediata e integral.

Además de elevar la calamidad pública, activó la recuperación productiva con 343 subsidios de vivienda rural de 65 millones cada uno, además de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz para 163.000 animales en riesgo.

El Gobierno anunció 343 subsidios de vivienda rural, ayudas para 163.000 animales y $7.000 millones para proyectos productivos como parte de la respuesta a la emergencia en el Tolima. Foto: Alejandro Acosta

Dispuso además unos 7.000 millones de pesos para proyectos productivos y alivios financieros, congelando la cartera en Finagro y poniendo en marcha el programa Tolima Verde Renace.

“A los criminales que provocan los incendios los perseguiré con un grupo élite y ofrezco hasta 50 millones de pesos de recompensa. Asimismo, anuncio 500 millones de pesos por los cabecillas de las disidencias, alias Llamas y alias Amazonas”, detalló el mandatario.

Presidente Abelardo De La Espriella entregó balance de incendios forestales en Tolima: “Seguimos combatiendo sin descanso”

Adicional a ello, aseguró que se movilizaron más de 80 toneladas de ayuda humanitaria y se creó el fondo mixto de reconstrucción.

Más de 80 toneladas de ayuda humanitaria serán trasladadas al Tolima y se creará un fondo mixto de reconstrucción para atender a las familias afectadas por los incendios. Foto: Foto de la Gobernación del Tolima

“Al Tolima no lo dejo solo; de estas cenizas lo levantaremos con la grandeza de su gente. Firme por el Tolima y firme por la Patria”, agregó el mandatario en su cuenta de X.

Al respecto, la Gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció agradeciendo la presencia y voluntad, además de las acciones concretas para apoyar las familias, con los seis compromisos mencionados por el mandatario en la rueda de prensa del PMU.

Adicional a ello, destacó el fortalecimiento de la Presidencia a la respuesta frente a los hechos de violencia que también está enfrentando el departamento actualmente.