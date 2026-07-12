El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dio una preocupante declaración: “Riesgo real de un apagón eléctrico”

Una de las mayores preocupaciones que embarga al Gobierno entrante del mandatario electo Abelardo De La Espriella, es la crisis energética por la que podría atravesar el país, debido a las medidas que no adoptó la administración saliente de Gustavo Petro.

Y ante esa alerta, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, realizó una preocupante declaración, al asegurar de manera directa que sí es un riesgo para Colombia la posibilidad de un apagón eléctrico.

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Situación, que según la mano derecha del presidente electo Abelardo De La Espriella, se debe abordar de manera urgente para lograr identificar las medidas que eviten un apagón.

“Hemos tenido hoy un encuentro muy importante con los actores más representativos del sector de generación de energía en Colombia. Lo hacemos porque este es un tema absolutamente central en el futuro del país. Lo hacemos también con expertos con quienes hemos identificado una realidad de Colombia y es un riesgo real de un apagón eléctrico”, expresó Restrepo.

Y agregó: “Una de las propuestas centrales del presidente electo Abelardo de la Espiella es trabajar en el sector energético colombiano. Hoy estamos aquí trabajando juntos, sector privado y actores futuros de la política pública en Colombia alrededor de este asunto”.

Además, el vicepresidente electo publicó un mensaje en su cuenta personal de X, frente al tema energético del país: “El Fenómeno de El Niño ya empezó. Eso significa, que, en caso de un eventual apagón, cada hora de la coyuntura le costaría al país alrededor de 204 mil millones de pesos”.

“Por esto, el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA es consciente del desafío que enfrentamos, pero que asumiremos a través de salidas conjuntas entre sector público y privado. Así lo conversamos durante nuestro encuentro con líderes del sector energético organizado por @ELTIEMPO”, puntualizó.

Por otro lado, desde el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, hace varios días, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) puso en marcha un nuevo mecanismo que busca fortalecer la confiabilidad del suministro energético y evitar escenarios de desabastecimiento o apagones en Colombia.

En ese sentido, la entidad expidió la Resolución CREG 101 111 de 2026, mediante la cual creó un programa que permitirá a los usuarios participar directamente en la bolsa de energía a través de ofertas voluntarias de reducción de consumo eléctrico.

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Finalmente y según los alcances de la medida, habilita a los usuarios, tanto de manera individual como agrupada a través de un representante, para presentar ofertas de disminución de demanda de energía. Estas propuestas podrán ser tenidas en cuenta dentro del despacho diario del mercado eléctrico.