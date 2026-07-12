Abelardo De La Espriella desmiente supuesta reglamentación de la reforma laboral

A través de su oficina de comunicaciones, el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, desmintió versiones sobre una supuesta reglamentación de la reforma laboral, una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto.

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“La Oficina de Comunicaciones del presidente electo, Abelardo De La Espriella, informa a la opinión pública que las declaraciones atribuidas al señor Charles Chapman, difundidas por el medio Valora Analitik, no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición oficial del presidente electo, del Gobierno entrante ni del equipo oficial de empalme. El señor Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, en consecuencia, no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno electo, anunciar decisiones, fijar posiciones institucionales o anticipar políticas públicas. En ese sentido, es completamente falso que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido. No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación", se aclaró puntualmente a través un comunicado emitido este domingo, 12 de julio.

Así mismo, desde el gobierno electo de De La Espriella se recalcó que las opiniones expresadas por Chapman, son personales.

“Las opiniones expresadas por el señor Chapman son de su exclusiva responsabilidad y no comprometen, representan ni reflejan los lineamientos, compromisos o decisiones del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. Lamentamos que, a partir de declaraciones personales sin carácter oficial, se hayan generado interpretaciones equivocadas e información falsa que puede inducir a error a los trabajadores, a los empleadores y a la opinión pública”, se agregó.

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Por último, se advirtió que cualquier decisión que se tome en el gobierno electo, será informada al país por medio de los canales institucionales autorizados.

“El Gobierno electo reitera que cualquier decisión, anuncio o posición oficial será comunicada exclusivamente a través de los canales institucionales autorizados. Asimismo, hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a verificar la información antes de difundir versiones que carecen de respaldo oficial”, se concluyó.