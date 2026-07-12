Líder sindical de la UNP da detalles sobre los 6.800 cargos que está formalizando el Gobierno saliente

SEMANA: El gobierno entrante ha manifestado su preocupación por la contratación de nuevos escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) en medio del cambio de administración. ¿Qué garantías puede tener el nuevo gobierno sobre quiénes serán esos funcionarios?

Yesid Barragán (Y.B.): Es entendible que para el gobierno que llegue no haya tranquilidad en que la ampliación de planta de la UNP, que es un cumplimiento a acuerdos sindicales históricos, se haga antes del 7 de agosto. El Gobierno está de salida y lo más sensato es que los procesos de selección para esos 6.800 cargos los aplique la próxima administración.

SEMANA: Desde lo administrativo, ¿es viable postergar esas contrataciones o quedarán amarradas con la administración saliente?

Y.B.: Las acciones que ha logrado demostrar la saliente administración es que están corriendo con todos los procedimientos para ellos dejar antes del 7 de agosto el mayor número de cargos nombrados por parte de ellos.

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SEMANA: Usted ha sido muy enfático en que estas contrataciones de planta son un compromiso sindical, de hecho venía desde 2019. ¿Por qué no se hizo antes?

Y.B.: Este proceso siempre se ha visto interrumpido por los cambios de gobierno. Hacemos las negociaciones en las mesas sindicales, pero cuando debe ejecutarse termina dándose en medio de la transición. Durante estos cuatro años hubo muchas demoras del Gobierno para emitir conceptos y, finalmente, logramos los conceptos favorables para avanzar con la ampliación de planta.

Lo más importante es que las cosas se hagan bien y es lo que no está sucediendo en este momento. Esta administración, con el ánimo de dejar amarrada una burocracia, está corriendo en el proceso e, incluso, atropellando los derechos del personal de carrera administrativa que tiene derechos preferentes para el cargo. El afán en el procedimiento dejará dudas en el proceso de selección de personal. Estamos hablando de quienes manejan la seguridad de las personas amenazadas en Colombia y las van a proteger, así que es importante que se vigile este proceso.

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SEMANA: Desde los sindicatos ustedes han pedido que los escoltas estén contratados de forma directa y no tercerizadas. ¿Esto trae algún beneficio para las personas protegidas?

Y.B.: Esto permite que los proteja el Estado y no empresas privadas de seguridad. Esto, sin embargo, no significa que se acabará la tercerización laboral en la UNP, porque esos 6.800 cargos son solo un porcentaje de los más de 14 mil escoltas contratados mediante ese formato.

SEMANA: ¿Entre las personas contratadas habrá firmantes de paz que pertenecieron a las Farc?

Y.B.: Esto puede pasar, porque el manual de funciones que acaba de ser aprobado por parte de la administración de la UNP hace que personas que hicieron parte del Acuerdo de Paz cumplan los requisitos necesarios para ser contratados. Desde 2017 muchos han trabajado en la UNP, protegiendo incluso a los integrantes de Comunes.