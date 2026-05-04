¿Escoltas antropólogos? Denuncian que cerca de 3.000 nuevos cargos de la UNP podrían llenarse con perfiles sin experiencia en seguridad

La Unidad Nacional de Protección (UNP), a través del Decreto 20 de 2026, creó 6.870 nuevos cargos, buscando terminar la tercerización y garantizar la estabilidad laboral de varios empleos, especialmente los escoltas que prestan servicios a los protegidos por la entidad.

Cerca de la mitad de los cargos creados, según el decreto, van dirigidos a oficiales de protección grado 18. En total serán 2.944 escoltas contratados bajo estas especificaciones.

Pese a que el decreto se expidió el pasado 15 de enero, la entidad aún no empieza a contratar dichos cargos. SEMANA conoció que existen pujas internas con organizaciones sindicales en torno a los requisitos que se exigen para dichos oficiales de protección, que abrirían la puerta a contratar perfiles sin experiencia.

De acuerdo con Sintraunp, uno de los sindicatos de la entidad, para los oficiales de protección grado 18 se usa un manual de funciones anterior, que exige un título tecnólogo con especialización y 3 meses de experiencia relacionada.

Son requisitos que vienen del Decreto 1083 de 2015, ratificado a través de una resolución de 2024, en los que piden “título de formación tecnológica con especialización en disciplinas académicas del núcleo básico del conocimiento”.

Entre las disciplinas están, entre otras, “Educación; Antropología y Artes Liberales; Bibliotecología y otros programas de Ciencias Sociales y Humanas; Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Comunicación Social, Periodismo y afines; y Deportes, Educación Física y Recreación”.

Requisitos para los oficiales de protección grado 18, según una resolución de 2024. Foto: SEMANA

La alternativa, según el manual de funciones, es haber acabado el pensum académico de educación superior frente a dichas disciplinas, sin cambiar el requisito de experiencia.

“El resto son oficiales de protección grado 15. Si uno revisa ese manual de funciones, contempla una equivalencia. Sin título técnico, puedo convalidar con mi diploma de bachiller una experiencia mínima de 48 meses. Pero la mitad fueron asignados al grado máximo, que no permite validar experiencia”, manifestó Camilo Torres Durán, presidente de Sintraunp.

De acuerdo con el líder sindical, los escoltas tercerizados se encuentran en “incertidumbre” al ver un obstáculo a su inserción laboral, dado que muchos son bachilleres con experiencia, sin un título en disciplinas académicas del “núcleo básico del conocimiento”.

“Están en una incertidumbre porque ellos esperan ser vinculados con los mismos requisitos que se les exige para contratarlos con las empresas. Lo que ven es que la UNP hizo más rígido el proceso y que, de los 6.000 que iban a ingresar, solo 3.000 podrán tener esa posibilidad”, agregó Torres.

También dijo: “Una persona que cumpla el perfil porque tiene el título en artes liberales y una especialización, sin idea de cómo escoltar, será beneficiada”.

Igualmente, aseguró que los protegidos de la UNP también podrían ser afectados, teniendo en cuenta que personas sin experiencia en seguridad podrían ser vinculadas, en caso de que los requisitos no cambien.

“No hay claridad sobre quiénes vayan a ser los nombrados. No hay un proceso establecido y tampoco reglas claras. Es una formalización, pero la realidad es que no sabemos a quiénes terminarán nombrando”, recalcó el líder sindical.

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SEMANA consultó a la UNP, quienes aseguraron que ya se comunicaron con Función Pública para la revisión de dichos requisitos para los oficiales de protección grado 18.

“Nuestra propuesta es que se establezcan como requisitos para el empleo de Oficial de Protección grado 18 un título de bachiller más sesenta meses de experiencia relacionada con el empleo”, informó la entidad.

Frente a las demoras en la contratación de la nueva planta de personal, afirmaron que se encuentran en revisión técnica y jurídica de los manuales, “especialmente en lo relacionado con los cargos de Oficial de Protección grados 15 y 18“.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP Foto: UNP

“Este proceso incluye el análisis de observaciones presentadas por organizaciones sindicales y otros actores, con el fin de asegurar la legalidad, pertinencia y transparencia del proceso“, afirmó.

Lo cierto es que la UNP ya expidió, a través de la Resolución 0746 de 2026, un nuevo manual de funciones para algunos cargos contemplados en la ampliación de planta, pero sin incluir a los oficiales de protección.

Actualmente, tanto sindicatos como escoltas comparten la preocupación por la posibilidad de que los tiempos impidan una vinculación rápida a la entidad, que, como están las cosas, deberá contratar escoltas expertos en artes liberales, entre otras disciplinas que poco tienen que ver con garantizar la seguridad de personas cuya vida podría correr riesgo.