Bayern Múnich presentó su nueva camiseta para la próxima temporada: precios en Colombia

Con Luis Díaz como uno de sus modelos principales, Bayern Múnich presentó su nueva camiseta para la temporada 2026-2027. La base es su tradicional color rojo, cuello blanco y líneas verticales un poco más oscuras.

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Bayern sacó buen provecho a su delantera estrella, conformada por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Con ellos, presentó la nueva camiseta que ha causado furor en redes sociales y que, según la propia web oficial de la institución alemana, tiene llegada en Colombia.

Precios de la nueva camiseta del Bayern Múnich en Colombia

Como ya es costumbre, las camisetas de fútbol varían sus precios según la edición, la manga, si es de niño o de adulto, y más. Estos son los precios para la nueva camiseta Adidas del Bayern Múnich, temporada 2026-2027, versión hombre:

Camiseta hombre manga corta: 426.000 pesos colombianos

Camiseta hombre manga corta (versión jugador): 639.800 pesos colombianos

Camiseta hombre manga larga: 469.200 pesos colombianos

Camiseta hombre manga larga (versión jugador): 682.400 pesos colombianos

Precios para la nueva camiseta del Bayern Múnich, temporada 2026-2027. Foto: Tienda web oficial del Bayern Múnich.

Para mujer, hay tres tipos:

Camiseta de manga corta: 426.500 pesos colombianos

Camiseta de manga corta tipo urbano (Cropped Jersey): 362.000 pesos colombianos

Camiseta unisex de manga corta: 426.500 pesos colombianos

En cuanto a niños y niñas, estos son los precios:

Camiseta de manga corta: 320.000 pesos colombianos

Camiseta de manga larga: 362.000 pesos colombianos

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Las características de la nueva camiseta del Bayern Múnich

Desde hace un par de días se venía filtrando información sobre cómo sería la nueva camiseta local del Bayern Múnich para la próxima temporada. Ahora que ya es oficial, varias páginas dedicadas al análisis de las prensas se pronunciaron al respecto.

Footy Headlines es una web dedicada a entregar información sobre las nuevas camisetas en el mundo del fútbol. Respecto a Bayern Múnich, no se quedaron atrás y dieron información sobre diseños y más.

“La equipación local del Bayern de Múnich para la temporada 26-27 presenta la tradicional base roja del club con finas rayas tonales ligeramente más oscuras y detalles dorados en el cuello y los puños de las mangas”, describen a nivel general.

Y añaden: “La equipación de la temporada 2026-27 marca la primera vez desde la temporada 2011-13 que la equipación local del Bayern incluye detalles dorados, aunque el logotipo de Adidas, el escudo del Bayern y el patrocinador Telekom son blancos en 2026″.

Como otro dato interesante, más que nada para los fanáticos que prestan atención hasta a lo más mínimo, en la parte trasera de la camiseta dice “FC Bayern” en lugar de “FC Bayern München”.