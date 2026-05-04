Walter Mercado: predicciones y números de la suerte para ganarse la lotería hoy lunes, 4 de mayo

Aunque murió en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más recordadas dentro del mundo de la astrología. Su legado permanece vigente gracias a su familia, encargada de difundir las predicciones y mensajes que dejó, los cuales continúan despertando interés entre miles de seguidores.

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Para el lunes 4 de mayo, fueron compartidas nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, dirigidas especialmente a quienes participan en juegos de azar como loterías y chances. Estas interpretaciones, cargadas de simbolismo, mantienen viva la conexión con quienes aún confían en su visión astrológica.

La información fue recopilada por El Nuevo Herald, medio que organizó las predicciones según cada signo zodiacal para facilitar su consulta entre los lectores interesados.

Horóscopo de Walter Mercado este lunes 4 de mayo de 2026

Aries

Finaliza una etapa de desorden y llegan oportunidades de estabilidad y crecimiento. Se perfilan cambios positivos en lo laboral o personal, con mejor manejo de recursos y tiempo.

Números de suerte: 12, 34, 29.

Tauro

La prosperidad toma fuerza y aparecen oportunidades económicas importantes. Habrá mayor sensación de abundancia y posibilidades de ayudar a otros.

Números de suerte: 33, 26, 17.

Géminis

Predomina la madurez emocional y la capacidad de afrontar retos con calma. Se deja atrás la confrontación para dar paso a la tranquilidad.

Números de suerte: 2, 47, 5.

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Cáncer

Se recomienda mantener la fe y trabajar junto a personas con objetivos similares. Varias situaciones comenzarán a acomodarse de manera favorable.

Números de suerte: 5, 38, 24.

Leo

Las energías favorecen los cambios personales y el crecimiento espiritual. Habrá seguridad para enfrentar nuevos retos y transformar aspectos de la vida.

Números de suerte: 49, 15, 35.

Virgo

La confianza y el deseo de aprendizaje aumentan. Será un periodo favorable para estudiar, explorar nuevos intereses y mejorar la imagen personal.

Números de suerte: 30, 4, 14.

Libra

Es momento de actuar con calma y priorizar el bienestar propio. La paciencia y la reflexión serán claves para construir un mejor futuro.

Números de suerte: 50, 16, 21.

Escorpio

Termina una etapa de limitaciones y comienza un periodo de reconocimiento. Se fortalecen la fe, la confianza y los talentos personales.

Números de suerte: 1, 20, 9.

Sagitario

Se aconseja alejarse de ambientes negativos y fortalecer la energía personal. Pensamientos positivos ayudarán a mejorar el bienestar físico y emocional.

Números de suerte: 10, 22, 3.

Capricornio

Llegan oportunidades para cumplir metas y expandirse en distintos ámbitos. Los viajes y nuevas experiencias traerán crecimiento intelectual y espiritual.

Números de suerte: 18, 40, 31.

Acuario

El amor propio será fundamental para alcanzar la felicidad. Se recomienda expresar afecto y comprensión a través de acciones y palabras.

Números de suerte: 19, 4, 2.

Piscis

Se anuncian nuevas relaciones sentimentales y vínculos estables. El amor y las amistades ocuparán un lugar importante en esta etapa.

Números de suerte: 4, 25, 38.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento