Bayern Múnich vs. Heidenheim: canal y hora para ver a Luis Díaz en la liga de Alemania

El Bayern Múnich enfrentará al FC Heidenheim 1846 el sábado 2 de mayo a las 8:30 a. m. hora Colombia (3:30 p. m. hora Alemania), en el estadio Allianz Arena. Es un encuentro válido por la fecha número 32 de la Bundesliga.

La transmisión oficial del encuentro se podrá sintonizar a través del canal ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

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Este encuentro, en un principio, no representa un partido importante para los bávaros, quienes ya se proclamaron campeones de la liga alemana semanas atrás; además, su rival ocupa la última casilla del torneo, razón por la que tiene amplias posibilidades de descender a la segunda división.

Objetivo principal del Bayern

Los ojos del equipo dirigido por Vincent Kompany están enfocados en las semifinales de la Champions League contra el París Saint Germain, puesto que en el partido de ida que se jugó el pasado martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, Francia, la máquina alemana cayó por un marcador de 5 a 4.

La vuelta del encuentro se disputará el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, Alemania, en donde el Bayern deberá dejarlo todo en la cancha para jugar una nueva final del torneo de clubes más importante del mundo.

Por esa razón, en el partido programado para el sábado, seguramente las estrellas del equipo alemán vean pocos minutos o no jueguen, esperando que lleguen en las mejores condiciones para medir fuerzas una vez más contra el PSG.

Calendario del Bayern Múnich

Los bávaros ya han obtenido dos títulos en lo que va de la temporada, Supercopa de Alemania y la Bundesliga; además, ya están clasificados a la final de Copa de Alemania, partido en el que enfrentarán al VfB Stuttgart, el sábado 23 de mayo a la 1:00 p.m. hora Colombia (8:00 p.m. hora Alemania), en el Allianz Arena.

Más allá del encuentro de semifinales de Champions, la final de la Copa y el encuentro de mañana, el Bayern tiene en mayo otros dos partidos en la liga de Alemania, los cuales son contra:

Wolfsburgo, el sábado 9 a las 11:30 a.m. hora Colombia.

Colonia, el sábado 16 a las 8:30 a.m. hora Colombia.

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