La irónica reacción de Pep Guardiola sobre la semifinal de PSG y Bayern: “Partido asqueroso”

Mientras todo el planeta estaba alucinando con el duelo de París Saint-Germain vs. Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League, Pep Guardiola tomó la decisión de irse a ver un compromiso de la tercera división inglesa a la misma hora.

Este viernes le preguntaron por las razones de esa sorpresiva aparición y su respuesta fue con ironía. “El día anterior miré el calendario, PSG-Bayern Múnich, y me dije: ¡vaya partido asqueroso!“, declaró ante las cámaras.

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“Los entrenadores no son buenos, Luis (Enrique) y ‘Vinny’ (Kompany). De verdad, de verdad malísimos, ¡una mier.. jugadores! Así que decidí ir. Estoy enamorado del fútbol inglés y fui a ver al Stockport”, agregó.

Guardiola confesó que sí vio el partido de PSG vs. Bayern Múnich, pero lo hizo “tomando una copa de vino” y ya sabiendo el resultado del mismo. “Eso es el fútbol”, dijo.

Halago para Atlético de Madrid y Arsenal

El estratega catalán reconoció que que la otra semifinal, que el miércoles disputaron el Atlético de Madrid y el Arsenal (1-1), “también fue un buen partido, con un estilo diferente”.

El Manchester City, campeón de Champions en 2023, fue eliminado esta temporada en octavos de final por el Real Madrid y el sábado tiene un duelo esencial ante el Everton en su lucha por la Premier League con el Arsenal, que lidera la tabla con tres puntos de ventaja, aunque con un partido más.

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“Es el calendario, es lo normal. A veces juegas primero y otras veces después. Es lo que hay. En esta fase de la temporada no cambia nada. Sabes exactamente lo que tienes que hacer. El Arsenal está en las semifinales de la Champions League, así que es lo que hay”, dijo Guardiola.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

Manchester City ya conquistó la Carabao Cup y está clasificado a la final de la FA Cup, mientras trata de batir al Arsenal en la tabla de la Premier. Este fin de semana enfrentará al Everton en un partido que se robará toda la atención en territorio británico.

Guardiola sabe que es un punto clave en la batal por el título. “En las últimas semanas, el Everton ha obtenido muy buenos resultados y está luchando por una plaza en Europa. Es un estadio nuevo al que ir y otra final para nosotros. Son rivales difíciles, siempre lo han sido. Será un poco extraño, porque el antiguo estadio del Everton era genial y muy bonito, muy británico. Me encantaba ir allí, pero tengo muchas ganas de ver el nuevo estadio”, agregó.