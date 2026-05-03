Sergio Fajardo se va de frente contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Corrupción a su alrededor”

El candidato presidencial Sergio Fajardo estuvo en entrevista con Vicky Dávila hablando sobre la recta final de la campaña presidencial que tendrá la cita en las urnas el próximo 31 de mayo.

El aspirante habló sobre la corrupción que se ha presentado en el Gobierno Petro y señaló que ese es uno de los problemas más grandes que tiene el país, incluso por encima de la existencia de los grupos criminales.

Por esa razón, dijo que es increíble que el presidente Gustavo Petro esté hablando de una constituyente para “luchar contra la corrupción” y que no acepte todo lo que ha pasado durante su gobierno.

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Además, lanzó críticas contra Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, candidatos presidenciales que están en el segundo y tercer lugar de las encuestas, respectivamente.

“Abelardo de la Espriella es defensor de los corruptos y ahora dice que lucha contra los corruptos”, dijo Fajardo.

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Sobre la candidata presidencial del Centro Democrático, aseguró que alrededor de esa campaña hay apoyos bastante cuestionados y que la aspirante no ha dicho nada al respecto.

“Alrededor de Paloma hay un montón de personas con cuestionamientos, empezando por Ciro Ramírez, y no pasa nada. Hay gente valiosa, pero hay muchas personas corruptas”.

Vicky Davila entrevista en vivo a Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Fajardo asegura que la corrupción será uno de los temas que tendrá que enfrentar el próximo mandatario de los colombianos porque ese asunto ha permeado todos los sectores.

Explicó que él no tiene el respaldo de los políticos tradicionales porque sabe que muchos de ellos tienen cuestionamientos y que eso no sería transparente con los electores.

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Reveló que en las dos ocasiones anteriores que fue candidato no recibió el respaldo de personas cuestionadas y que en su tercera aspiración no tomará una postura diferente.

El aspirante presidencial cree que es muy difícil que se logre un acuerdo nacional, como está proponiendo Iván Cepeda, porque los extremos nunca logran unidad y, por el contrario, generan confrontación en la sociedad.

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Como todavía quedan cuatro semanas para que los colombianos acudan a las urnas, Fajardo aseguró que intensificará su trabajo para presentar propuestas sociales en todos los rincones del país porque la campaña no puede girar alrededor de aspiraciones políticas que generan confrontación entre los ciudadanos.

En las encuestas presidenciales Fajardo aparece en el cuarto lugar, pero según él, esas fotos del momento no son fieles a lo que ocurre el día de las elecciones.