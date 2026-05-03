En cuatro semanas, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, a partir del 7 de agosto.

Sergio Fajardo se va de frente contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Corrupción a su alrededor”

Según las encuestas, los candidatos que tienen opción son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo, quienes aparecen en ese orden en las mediciones.

Justamente, Fajardo estuvo en entrevista con la periodista Vicky Dávila y habló sobre el panorama de la contienda, que entró en su recta final.

Aseguró que Cepeda tiene que obedecer todo lo que le indique Gustavo Petro y que eso es muy preocupante para el país.

A juicio de Fajardo, Petro “declaró la guerra” al afirmar que irá por la asamblea nacional constituyente y que eso preocupa aún más por lo que puede pasar en el país.

Vicky Davila entrevista a Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Cepeda intenta hablar de acuerdo nacional y eso es imposible, así él quiera desmarcarse no lo podrá hacer y tendrá que hacer caso a Petro”, dijo.

Por esa razón, Fajardo habló sobre un eventual mandato de Iván Cepeda si es el próximo presidente de Colombia.

Sergio Fajardo habla con Vicky Dávila: “Todos esos eventos de corrupción (del gobierno Petro), Cepeda, silencio absoluto”

“Arranca con una constituyente y eso se convierte en un caos en Colombia y por todo el territorio. Yo he hablado con Cepeda, no tengo problema personal con él, es serio y educado”, dijo.

Además, dijo que el candidato del Pacto Histórico no está preparado para llegar a la Casa de Nariño y lanzó duras críticas porque Cepeda no ha rechazado las actuaciones de los grupos criminales.

“Él no está preparado para ser presidente de Colombia porque es senador y está asociado a la construcción de la paz de este gobierno, que es una fatalidad. Yo apoyo la paz, pero lo que está pasando es increíble. Lo peor es que él no dice nada sobre lo que pasa, por ejemplo, de las fiestas en Itaguí”.

Fajardo cree que un gobierno de Cepeda sería la continuación de Gustavo Petro; “tendría a Petro encima en todo momento y ahí metido”, aseguró.

Vicky Davila entrevista a Sergio Fajardo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El aspirante se mostró preocupado porque Petro dijo que desde el 7 de agosto estará presente en las calles o en diferentes escenarios, lo que para Fajardo significa que sería un presidente a la sombra y Cepeda tendría que obedecerlo en todo momento.

Sobre la Paz Total, Fajardo dijo que acabaría con esa política de Estado porque está claro que no funcionó y que los grupos criminales se fortalecieron demasiado durante el mandato de Gustavo Petro.