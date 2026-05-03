Sergio Fajardo asegura que no ha podido salir del asombro de ver a Emilio Tapia en eventos públicos del Festival Vallenato, que se adelantó en Valledupar.

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El candidato presidencial aseguró que esa es la muestra de que en Colombia se olvidan las cosas muy rápido y que la corrupción es un tema que no les interesa demasiado a los ciudadanos.

“El señor Emilio Tapia estuvo en el Festival Vallenato como si nada. Entonces en Colombia no hay sanción social, la gente les celebra [a los corruptos] a pesar de todo lo que hacen”, dijo.

Agregó: “¿Por qué está en una fiesta (Emilio Tapia)? Porque así se acepta la corrupción en Colombia".

Por esa razón, asegura que el sistema debe cambiar, porque ya quienes roban sabe cómo funciona todo y saben que quedarán millonarios:

“El esquema es así: roban, en el eventual caso que los agarren negocian, les reducen las penas, van a la cárcel y viven como reyes. Regresan una parte de la plata y quedan millonarios”.

En ese sentido, dijo que si llega a la Casa de Nariño buscará una transformación para que haya colaboración con la justicia, pero con la devolución total del dinero que se haya perdido.

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“Este señor (Emilio Tapia) estuvo metido en el tema de Centros Poblados y nadie ha dicho nada, por eso tenemos que cambiar el sistema. Él negoció y se quedó con plata”, reiteró.

Por ello, hace otra propuesta que implementaría si llega a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

“Haremos uno seguimiento a los 30 proyectos más importantes del país, invitar al contratista para saber si realmente sí es el que está detrás del negocio y verificar que no haya intereses oscuros por detrás. Hay que hacer un seguimiento y no sencillamente entregar las obras y ya”.

Fajardo cree que si se hace ese seguimiento a las obras, se evitará la corrupción y todas las construcciones serán transparentes.

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“Colombia debe revisar cada tres meses el avance de las obras y de esa manera habría transparencia. Pero acá se le entregan contratos al Clan Torres y quién hace seguimiento a eso”.

Finalmente, dijo que a él nunca le han “ofrecido plata rara” en sus campañas presidenciales y que eso nunca cambiará porque tiene unos principios que ha demostrado cuando fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia.