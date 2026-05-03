Mauricio Vargas Linares y su análisis sobre las elecciones y las encuestas: “Jamás había habido cifras tan disímiles entre un sondeo y otro”

La campaña electoral entró en su recta final bajo una sombra de duda, debido a la falta de consenso entre las diferentes firmas encuestadoras, quienes presentan resultados tan distantes entre sí que terminan por generar gran desconcierto en la ciudadanía.

Encuesta de CNC confirma tendencia de AtlasIntel: Abelardo de la Espriella aventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en segunda vuelta

Sobre este tema se refirió este fin de semana en su columna de opinión publicada en el diario El Tiempo el periodista y escritor colombiano Mauricio Vargas Linares, quien habló del incierto panorama que ofrecen las encuestas y la confusión que se está generando en la opinión pública.

“Jamás había habido cifras tan disímiles entre un sondeo y otro. No solo los votantes están desconcertados: también parecen estarlo las firmas encuestadoras”, señaló Vargas Linares en su texto.

El columnista planteó dos escenarios que estarían influyendo notablemente en los resultados de las diferentes encuestas. Por un lado, mencionó la Ley de Encuestas de 2025, la cual obliga a dar un peso desproporcionado al voto rural, lo cual podría estar beneficiando al candidato Iván Cepeda.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo. Foto: Jorge Orozco

La otra causa sería que en muchas de las poblaciones y áreas urbanas, “bajo amenaza de las bandas criminales que tan felices están con este gobierno, los encuestados temen decir lo que piensan y callan su preferencia de voto”.

El analista centró su mirada en cuatro mediciones específicamente, cada una con sesgos o enfoques que explican sus diferencias. Guarumo para El Tiempo, AtlasIntel para SEMANA, Invamer para Canal Caracol y GAD3 para RCN.

“El resto está al servicio del Gobierno y por eso las descarto. A excepción de Atlas, todas parecen sobrevalorar los estratos populares, y eso ayuda a Cepeda. En especial GAD3: según su ficha técnica, el 62 % de sus respuestas las obtuvo en estratos 1 y 2, cuando esos estratos son —según el Dane— el 45 % de la población. ¿Por qué inflarlos al 62 %?“, señaló.

Abelardo de la Espriella le toma ventaja a Paloma Valencia y enfrentaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según encuesta de AtlasIntel

Mauricio Vargas Linares aseguró que en el caso de la encuesta de AtlasIntel, “las dudas apuntan a que esos estratos quizás estén subrepresentados, por tratarse de un sondeo hecho por internet y redes sociales. Pero ojo: con esa misma tecnología, en 2023 Atlas acertó con bastante precisión allí donde otros se equivocaron".

El analista se refirió al triunfo de Andrés Julián Rendón, en la gobernación de Antioquia; el de Alejandro Eder, en la alcaldía de Cali; y en el segundo lugar de Juan Daniel Oviedo, en Bogotá. También mencionó las legislativas argentinas, las presidenciales en Chile y las últimas elecciones en Hungría.

Frente a los resultados que han arrojado las diferentes encuestas, el analista resalta dos aspectos fundamentales. Por un lado se refiere al estancamiento de Iván Cepeda.

"Ahora luce arriba, pero estancado, en primera vuelta, y pierde o empata con Valencia y De la Espriella en la segunda, según Atlas y Guarumo. En Invamer sigue ganando en segunda vuelta, pero con menos ventaja que hace un mes. Cepeda ya no es inderrotable y, en esas tres mediciones, ha perdido impulso", señaló Vargas Linares.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los tres candidatos que lideran las encuestas en Colombia. Foto: SEMANA

El otro aspecto es que en medio de la disputa sobre quién representará a la oposición en una eventual segunda vuelta, los números favorecen al abogado. “En ninguno de los cuatro sondeos Valencia le gana a De la Espriella en primera vuelta. En Atlas y GAD3, el abogado se impone a la senadora por 8 o 9 puntos, y le gana por estrecho margen en Invamer y Guarumo”, indicó.

Finalmente, Mauricio Vargas Linares recuerda lo ocurrido con el Rodolfo Hernández, hace cuatro años, para señalar que cualquier cosa puede suceder en estas últimas cuatro semanas, antes de la primera vuelta presidencial.

“Hace cuatro años exactos, a inicios de mayo, el ‘outsider’ Rodolfo Hernández marcaba 12,4 % en Guarumo y 13,9 % en Invamer, y todo indicaba que la segunda vuelta sería entre Gustavo Petro y Fico Gutiérrez. En la recta final, Hernández superó a Fico y obtuvo 28,2 %”, destacó.

Y concluyó su columna: “En 20 días, antes de comenzar la veda de encuestas de la semana previa a la votación, saldrán los sondeos finales y cada firma encuestadora se jugará su prestigio. Las que se equivoquen quedarán tendidas en el campo tanto o más que los candidatos eliminados. ¿Cuál acertará?”.