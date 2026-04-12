AtlasIntel acertó el triunfo de Peter Magyar en Hungría, la oposición se impuso en las urnas

Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, se pronunció en sus redes sociales sobre las elecciones legislativas de Hungría, donde la empresa se estrenó en el sondeo.

Roman, a través de su cuenta en X, dijo que los sondeos fueron acertados y mostró las mediciones que hizo la compañía antes de que los habitantes de Hungría asistieran a las urnas.

“Resultados en Hungría en línea con el sondeo de AtlasIntel. Esperamos que el margen final de Tisza se reduzca un poco una vez que los votos de la diáspora se reflejen completamente. Otro sólido desempeño de AtlasIntel en un país que estamos sondeando por primera vez”, dijo el CEO de AtlasIntel.

Con casi el 92 % de los distritos escrutados, el partido Tisza, de Magyar, se atribuye 138 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

Magyar, de 45 años, quien tras el cierre de urnas se había declarado “cautelosamente optimista”, dijo que Orbán le concedió la victoria. “Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria”, escribió en una publicación en redes sociales.