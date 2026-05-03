Sergio Fajardo habla con Vicky Dávila: “Todos esos eventos de corrupción (del gobierno Petro), Cepeda, silencio absoluto”

Sergio Fajardo habla de frente con Vicky Dávila. En entrevista en SEMANA, el candidato de centro habló de la corrupción que está enquistada en el país, especialmente en la clase política.

“Un gobierno de Cepeda tendría a Petro todos los días encima, ahí metido”: Sergio Fajardo advierte lo que vendría con la constituyente

Son dos las razones que para él hacen posible ese fenómeno. “Dentro de la cultura nuestra está la idea de que así es la politica”, dijo el candidato.

Y por otro lado, aseguró que “la corrupción es díficil de ver”. Fajardo aseguró que, tras haber pasado por varios cargos públicos, llegó a la conclusión de que “luchar contra la corrupción es más díficil que contra las bandas criminales”.

"Este Gobierno de Gustavo Petro ha visto unos niveles de corrupción (…) Angie Rodríguez relataba cómo la corrupción estaba ahí, en la Casa de Nariño": @sergio_fajardohttps://t.co/8nIgQfwHJ3 pic.twitter.com/1DmSFOFHPp — Revista Semana (@RevistaSemana) May 4, 2026

Criticó duramente la forma como la corrupción se ha expandido en el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, recordó la entrevista de Angie Rodríguez en SEMANA.

La antigua mano derecha del presidente aseguró que había sido extorsionada y que veía cómo la ansiedad por el poder y la repatija burocrática se había tomado el Palacio de Nariño.

Fajardo recordó unas palabras que en algún momento dijo Gustavo Bolívar: “Evidentemente le vendieron el alma al diablo. Y el diablo está ahí al lado de ellos gobernando”. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Esos escándalos no le han traído consecuencias al gobierno, tampoco a la campaña de Iván Cepeda. “Todos esos eventos de corrupción, Cepeda, silencio absoluto”, dijo.

Sergio Fajardo se va de frente contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Corrupción a su alrededor”

“Toda esa gente que está ahí al lado... como si nada”, agregó.

Fajardo recordó unas palabras que en algún momento dijo Gustavo Bolívar: “Evidentemente le vendieron el alma al diablo. Y el diablo está ahí al lado de ellos gobernando”.

Fajardo detalló lo que sería un gobierno de izquierda en el país. Y comenzó por advertir los graves efectos que tendría el avance del proyecto del presidente Petro de sacar adelante una Asamblea Nacional Constituyente.

"Petro ya declaró la guerra cuando dice vamos por la asamblea constituyente (...) Cepeda le tiene que hacer caso a Petro, sin duda": @sergio_fajardohttps://t.co/8nIgQfwHJ3 pic.twitter.com/YpnYcsjIV1 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 4, 2026

“El candidato Cepeda ha tratado de sacarle el cuerpo”, detalló. Vicky Dávila le preguntó si le creía que en un gobierno del candidato de izquierda habría un pacto nacional y no ese camino de cambio de la carta de 1991. “Sí va a haber constituyente”.

Fajardo criticó a los candidatos punteros de la contienda presidencial. “Abelardo de la Espriella es defensor de los corruptos y ahora dice que lucha contra los corruptos”, dijo.

Sobre el abogado penalista aseguró que es claro que es el único que emociona hoy en esta carrera por su “plata” y su “fanfarria”. Aseguró que a él también le gustaría “llegar en helicoptero” a los eventos y recordó el episodio viral de la semana pasada, en el cual el candidato de centro demostró con un video que unas declaraciones de De la Espriella no eran verdad.

El candidato de derecha había dicho que Fajardo se había asustado al verlo en la antesala de un encuentro en la Universidad de la Sabana, pero un video de su campaña mostró como se saludaban amablemente.

“Ese señor De La Espriella queda en evidencia, ¿se imagina las mentiras que dice? Es un tramposo, mentiroso (…) Pura fanfarria, se lo dije”, aseguró.

"Ese señor De La Espriella queda en evidencia, ¿se imagina las mentiras que dice? Es un tramposo, mentiroso (…) Pura fanfarria, se lo dije": @sergio_fajardohttps://t.co/8nIgQfwHJ3 pic.twitter.com/I7xl2z5nsJ — Revista Semana (@RevistaSemana) May 4, 2026

Fajardo también habló de la candidata del uribismo. “Alrededor de Paloma hay un montón de personas con cuestionamientos, empezando por Ciro Ramírez, y no pasa nada.Hay gente valiosa, pero hay muchas personas corruptas”, agregó.

“Los apoyos que está recibiendo Paloma son los de siempre, sin duda”, puntualizó.