Fajardo se despacha: 10 frases con las que marcó distancia de Petro y sus rivales en entrevista con Vicky Dávila

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, que según todos los sondeos tendrían una segunda vuelta en junio, los candidatos se preparan para la recta final, enfatizando sus mensajes, promesas de campaña y lo que los diferencia de sus competidores. Con ese objetivo, Sergio Fajardo, quien representa el centro político del país, conversó en la noche del 3 de mayo con la periodista Vicky Dávila.

En una charla de hora y media, Fajardo insistió en que ni Iván Cepeda, representante del oficialismo, ni Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, desde la oposición, le convienen al país. A su juicio, Colombia necesita buscar soluciones a sus múltiples problemas, en lugar de seguir profundizando la polarización.

Sergio Fajardo se va de frente contra Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella: “Corrupción a su alrededor”

Asimismo, mencionó los graves reparos que tiene frente al Gobierno actual y su férrea oposición a la idea de una nueva asamblea constituyente. Estas son diez de sus principales afirmaciones durante la entrevista.

1. “El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido unos niveles de corrupción inimaginables”

Para sustentar este punto, Fajardo recordó las declaraciones recientes de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación y anteriormente mano derecha del presidente de la República, quien relató cómo la corrupción se mueve en la Casa de Nariño. A esto se suman los problemas de varios funcionarios: algunos hoy en la cárcel, otros prófugos y algunos más investigados. No se tiene claridad sobre cuántos han robado y “no pasa nada”, puntualizó. Agregó que el presidente debería ser el primer responsable de la lucha contra la corrupción, pero actúa como si no tuviera nada que ver.

2. “Frente a todos los elementos de corrupción del actual Gobierno, el candidato Cepeda no dice nada, silencio absoluto”

Fajardo aseguró que el presidente Petro es el jefe de campaña de Cepeda. Señaló que este candidato presidencial no solo no se inmuta frente a los hechos de corrupción, sino que además ha venido cambiando su postura frente a la propuesta de Petro de una constituyente. Inicialmente no se comprometía a respaldarla y hablaba de buscar acuerdos, pero en los discursos del primero de mayo le dio su total respaldo.

3. “El señor De la Espriella, defensor de corruptos, ahora dice luchar contra ellos y alrededor de Paloma Valencia hay un montón de personas con esa característica”

El candidato del centro aseguró que, aunque en muchos espacios políticos hay gente valiosa y honesta, gran parte de la corrupción que azota al país se debe a que los aspirantes a cargos públicos se rodean de personas clientelistas y deshonestas. Por eso insistió en que él no va a hacer ese tipo de acuerdos, pues su misión es transformar la forma de hacer política.

“Hay gente que dice que eso es irrelevante. Son formas. Lo importante es ganar y después transformar, que todo vale con tal de ganar”, reiteró. Explicó que esa filosofía fue muy bien expresada por Gustavo Bolívar, quien en algún momento aseguró que el progresismo le vendió el alma al diablo. “Evidentemente lo hicieron y el diablo está ahí gobernando al lado del presidente de la República”

Sergio Fajardo habla con Vicky Dávila: “Todos esos eventos de corrupción (del gobierno Petro), Cepeda, silencio absoluto”

4. “Cepeda no emociona a nadie; no sé si con Paloma el auditorio cae desmayado de emoción; hoy el que emociona es De la Espriella con su fanfarria”

Fajardo admitió que lo han acusado de ser un mal candidato por no entender que este es el tiempo de las emociones en redes sociales. No obstante, dijo que la prueba de que sí ha sido un buen candidato es que ganó una alcaldía y una gobernación.

Al analizar a sus rivales, señaló que Cepeda no emociona porque se limita a leer textos frente a una plaza que le llenan. Con Paloma Valencia tampoco ve mayores reacciones en los auditorios, cosa que sí tiene Abelardo de la Espriella, quien, según dijo, baila y grita cuando sale al escenario.

5. “Cepeda no está preparado para ser presidente”

Al preguntarle cómo vería un gobierno de Iván Cepeda, Fajardo respondió que su primer obstáculo sería iniciar con una asamblea constituyente, lo que generaría caos en el país. Agregó que, aunque lo considera una persona seria, respetuosa y educada, no está preparado para ser presidente.

Según Fajardo, aunque Cepeda ha estado asociado a la construcción de paz, no ha sido capaz de pronunciarse sobre los problemas de la “paz total” ni sobre las fiestas en la cárcel de Itagüí. Además, prevé que un gobierno de Cepeda tendría a Gustavo Petro todos los días encima.

Vicky Davila entrevistará en vivo a Sergio Fajardo Domingo 3 mayo 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

6. “Me han dicho que si no me bajo de la candidatura y apoyo a Paloma, sería el responsable de que la izquierda gobierne Colombia”

Al referirse a su negativa a participar en la Gran Consulta por Colombia y continuar su camino solo hasta la primera vuelta, dijo que le están atribuyendo responsabilidades que no le corresponden. Aseguró que quienes llevaron a la izquierda al poder fueron quienes votaron por ella.

“Nosotros no hemos gobernado. Estamos pidiendo la oportunidad de que nos dejen hacerlo y estoy seguro de que podemos avanzar, pues sí somos capaces de hacer acuerdos nacionales en medio de todas las dificultades”.

7. “No a la paz total, pese a que he apoyado todos los procesos de paz”

El candidato fue enfático en afirmar que el proceso de “paz total” debe terminar, pues, a su juicio, se convirtió en un “caos total”. Explicó que se cometieron errores graves, como los ceses al fuego parciales y el retiro del Ejército de territorios que terminaron siendo ocupados por bandas criminales.

“Hoy hay más de 100 municipios donde la autoridad son los criminales, carnetizan y definen a qué horas puede salir la gente. Es un retroceso muy grande. Lo que pasó el fin de semana pasado en el Valle del Cauca y el Cauca no tiene presentación de nada”, lamentó y dijo que lo ofendió mucho que el presidente Petro, en lugar de expresar palabras de compasión por las víctimas, publicara una foto de su cumpleaños.

Elecciones 2026: Sergio Fajardo vaticina “caos en Colombia” si Iván Cepeda llega a la Casa de Nariño

8. “La rotación de ministros y de altos funcionarios es la expresión de un Gobierno que no tiene equipo para gobernar”

Frente a la posibilidad de nuevas protestas, Fajardo afirmó que el presidente Petro tiene habilidad para decir muchas cosas, pero incapacidad para construir y transformar. Señaló que ha tenido más de 60 ministros, además de múltiples viceministros y directores de entidades, lo que evidencia problemas de gestión.

“Y ahí es donde viene su frase de que no lo dejan. No lo dejan los medios, los ricos, los jueces, el Congreso, ni sus propias personas”, subrayó.

9. “Vamos a cuidar la Constitución de 1991″

Desde su campaña, Fajardo está impulsando un proyecto para que no se cambie la Carta Magna y con el que piensa seguir así no continúe en la contienda electoral.

“Tenemos que ser capaces y vamos a estar convocando personas para que nos respalden. Ahora tenemos que conseguir los recursos y convencer a otras organizaciones para que lo promovamos. Ese es un gran reto político”, precisó.

Sergio Fajardo en entrevista con Vicky Dávila. Domingo, 3 de mayo de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

10. “Yo nunca he estado enfermo por el poder”

Con respecto a las críticas que le hacen de tener un ego muy grande, que le ha impedido aceptar coaliciones, Fajardo dijo que no es un tema de ego, sino de la necesidad de creer en lo que está haciendo, pues si él no cree, nadie más lo va a hacer. Aclaró que es una cuestión de confianza y autoestima y no de andar en función de someter a otras personas a sus ideas. “No me siento más que nadie, pero sí soy terco y lucho por lo que quiero”, concluyó.