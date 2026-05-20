Pese a que no está vigente la reelección, Gustavo Petro destapó su estrategia: “No es un camino de cuatro años”

A lo largo del mandato del presidente Gustavo Petro, varios sectores políticos prendieron las alarmas por una posibilidad de que buscara una reelección, pese a que esa figura no está vigente en la Constitución del país.

Preocupación que se expresó en su momento, debido a la polémica propuesta que lanzó el mandatario sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Abren investigación contra el presidente Gustavo Petro por financiación ilícita de campañas

No obstante, en varios escenarios el presidente Petro ha expresado que su interés no es reelegirse, sino profundizar sus políticas enfocadas en las reformas sociales, la cuales —ha denunciado— fueron bloqueadas por el Congreso.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro sorprendió al dar a conocer detalles de lo que sería su estrategia política al momento de terminar sus cuatro años de Gobierno.

“Yo creo que la dignidad y la conciencia de una gran parte del pueblo colombiano, que ha entendido de qué se trata la política, qué pasa en su país y qué aspira que pase en su país. Y eso se llama madurez política”, indicó el jefe de Estado en diálogo con Noticias Caracol.

Y avanzó: “Si eso es irreversible, Colombia va a continuar con su proceso de transformaciones. De lo que estaba hablando en ese video (material que compartió Petro en sus redes sociales sobre un balance de su administración)”.

“Hemos iniciado transformaciones en ejes estructurales, no simplemente en el margen, cosas de maquillaje, sino de verdad dar un vuelco, un cambio de ruta, por otra ruta que considero, y creo que la mayoría de la población, más clave, más importante, más beneficiosa para el conjunto de la sociedad, así una parte de la sociedad esté en desacuerdo, siempre lo estará, y mantenerse en ese camino hasta que cambien las condiciones me parece fundamental”, insistió Petro.

Gustavo Petro reveló si saldrá del país luego del resultado de las elecciones presidenciales: esta fue la inesperada declaración

Además dejó de presente en esa entrevista: “No es un camino de cuatro años indudablemente, cuando hablaba así pues decían, ¿este piensa reelegirse? No, es un proyecto político que logre hacer virar los caminos de la historia contemporánea de Colombia, que prácticamente se hundieron en el narcotráfico y la violencia. Yo diría incluso que el genocidio”.