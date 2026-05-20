“Hermano, respéteme”: Gustavo Petro, molesto, habla nuevamente de su polémico viaje a Ecuador y se refiere al criminal conocido como Fito

El presidente Gustavo Petro habló nuevamente de su polémico viaje a Ecuador el 26 de mayo de 2025, que terminó convertido en un dolor de cabeza porque lo señalaron de reunirse, supuestamente, con el líder criminal José Adolfo Macías, conocido como alias Fito.

Petro, en varias oportunidades, ha desmentido su encuentro con este delincuente. Y lo hizo nuevamente este miércoles, 20 de mayo, en entrevista con W Radio.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El periodista Félix de Bedout preguntó: “Hay un tema que no se ha acabado de deslucidar: ¿qué hizo en Manta? ¿Con quién se reunió?”.

“Oiga, ¿usted qué cree que hace un presidente cuando va a otro país”, respondió Petro.

“Hay una agenda oficial, hay reuniones, hay unos acuerdos y hay un seguimiento de esa agenda oficial, pero hay una especie de agujero negro y es que usted viajó a Manta y no se sabe con quién se reunió. ¿Se reunió o no con Fito o con enviados de él?”, preguntó nuevamente el comunicador.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia/Getty Images

Petro, molesto, respondió: “Oiga, hermano, por favor, respéteme. ¡Yo no soy un bandido!”.

El presidente añadió: “Yo no tengo idea de quién es ese tal Fito ni nunca lo he conocido en mi vida. Me enteré por ustedes mismos. Entonces, respéteme”.

Puso de ejemplo que si llega a Colombia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ¿qué hace el Gobierno?

“Le ponemos escoltas, de la Policía colombiana, del Ejército, para que no le pase nada. Y se cuida de día y de noche hasta que no regrese en su avión. Ustedes lo han presenciado en mi caso”, respondió el mandatario.

Petro dijo que viajó a Ecuador invitado. “Lo primero que tienen que establecer es que me invita el Gobierno de Ecuador. No es que yo me haya ido por mi propia cuenta. A mi me invita el presidente Daniel Noboa a su posesión. ¿Y qué hacen cuando yo llego a Quito? Llevo mis escoltas. ¿De qué entidades son? De la Policía Nacional, de la Unidad Nacional de Protección, del DNI, son funcionarios públicos. ¿Les han preguntando a esos funcionarios qué hice en Manta, si estuvieron día y noche conmigo y son funcionarios de Colombia? 0 ¿estuvieron de parranda conmigo todos?”, interrogó.

Gustavo Petro criticó las decisiones de Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Europa Press vía Getty Images

Petro afirmó que en Quito lo recibió la Cancillería de Colombia. “Es la primera que abre la puerta de la aeronave y yo salgo y saludo ante una fila de guardias del ejercicio ecuatoriano. Tengo a todos cuidándome todos los instantes y minutos. Entonces, en medio de todos esos círculos, de las autoridades colombianas y ecuatorianas que rodean una cabaña de madera en Manta, porque quise conocer el mar de Ecuador y escribir un libro un fin de semana, entró el señor Fito, pasó por todos los círculos de la Policía ecuatoriana y colombiana y habló conmigo. ¡Un poco de sindéresis en la investigación!”, expresó.

Y remató: “Pregúntele a mi jefe de escolta, son coroneles, mayores, son varios, no es una sola persona, a la Policía colombiana. Pregúnteles”.