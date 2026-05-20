En el estadio Morumbi, casa de São Paulo, durante la noche del martes estalló una fuerte polémica por la forma en la que el juez del partido, el peruano Kevin Paolo Ortega, decidió dar por terminado el partido.

Previo al silbatazo final, Millonarios tenía la posesión del balón, se estaba yendo hacia el arco contrario para marcra y, justo ahí, el árbitro decidió que era momento de dar culminado el compromiso de la fecha 5 de Copa Sudamericana.

MILLONARIOS IBA A LA CONTRA Y... ¡EL ÁRBITRO ACABÓ EL PARTIDO!



Así acabó el partido en el Morumbí: ¡Increíble!



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De haber dejado seguir la acción, posiblemente, el elenco bogotano habría encontrado la victoria en su visita a Brasil. Sin embargo, no se pudo saber si habría sido así y fue lo que hizo estallar en campo a los referentes de Millonarios que fueron a protestarle a Ortega.

Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sergio Mosquera y otros más encararon al colegiado, quien solo señalaba su reloj dando a entender que el tiempo estaba cumplido.

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Por más de un minuto la delegación de Millonarios se abalanzó a reclamarle al árbitro. Los ánimos caldeados hicieron que fuera necesaria la aparición de delegados de Conmebol, quienes pidieron mesura a los jugadores colombianos en sus palabras hacia el juez.

Entre los dirigidos por Fabián Bustos el sinsabor quedó, pero tras haber sonado el silbato del árbitro poco había que hacer para los azules quienes se tuvieron que conformar con un empate 1-1.

Expertos se pronunciaron

Según el concepto de expertos arbitrales en Colombia, el árbitro peruano habría incurrido en un error al terminar de la manera en que lo hizo el partido entre São Paulo y Millonarios.

De acuerdo a lo publicado por un perfil de X (El Var Central) que se encarga de revisar dichas jugadas, ceñido al reglamento, pudo haber procedido bien, pero, por sentido común, el error se habría presentado.

Kevin Ortega, árbitro peruano que pitó Sao Paulo vs. Millonarios de Sudamericana. Foto: Getty Images via AFP

“Reglamentariamente: La única jugada en la que el árbitro está obligado a esperar que se ejecute es el tiro penal. De resto, tiene la potestad para acabar el partido cuando lo considere", precisan los mencionados.

Ahora bien, tampoco lo libran de toda responsabilidad al decir: “También hay que tener SENTIDO COMÚN. Hay que tratar de mantener siempre la calma antes de tomar cualquier decisión, incluida la finalización de un partido. Observa el panorama completo antes de dar el silbatazo final”.

José Borda, exárbitro colombiano y habitual consultado por SEMANA, también hizo mención a la acción que hizo estallar a Millonarios.

Rodrigo Contreras mandó el balón a las nubes en el partido de Sao Paulo vs. Millonarios. Foto: AFP

En principio precisó sobre dos acciones puntuales que también tuvieron relevancia: “En el juego de Sudamericana Sao Paulo (1) vs Millonarios (1), lo BUENO que el árbitro Ortega haya dado el penal de Dória a Castro, MALO que Contreras lo haya botado”.

Al término de su concepto fue que habló de la terminación del partido en medio de un ataque del azul: “Lo FEO, que el juez peruano haya terminado el partido en punta cuando Millos iba en un ataque”.

Millonarios, a pesar de ese final polémico de partido, tuvo antes la chance de ganar y no la aprovechó. Rodrigo Contreras mandó a la tribuna un penal que les hubiese significado el 1-2. Con el empate alcanzado, los embajadores siguen vivos al estar segundos con 8 puntos, uno menos que São Paulo que es líder con 9.