Diego Novoa protagonizó ‘blooper’ y permitió un gol de Sao Paulo en Copa Sudamericana: enfurecen en Millonarios

Millonarios enfrenta el partido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Sao Paulo en el Mítico Morumbí. La expectativa era alta en la previa y se creía que el equipo azul podría hacer el milagro en una de las canchas más imponentes de Sudamérica, luego de remontar ante Patriotas en Tunja por la Copa Betplay y la dolorosa eliminación en la Liga Betplay.

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Tabla de posiciones en Copa BetPlay tras la remontada de Millonarios a Patriotas

El entrenador Fabián Bustos decidió salir al partido con Diego Novoa como titular en la portería, dejando a Guillermo De Amores en la suplencia. Apenas comenzando el partido, cayó el error del guardameta colombiano que es muy resistido por la hinchada embajadora.

Además, el entrenador se la jugó con el regreso de Sergio Mosquera en la defensa y la habitual línea de cinco. Jorge Arias y Andrés Llinás le acompañaron en el tridente, además de Sebastián Valencia y Sebastián Del Castillo como carrileros. La idea del entrenador no pudo dar resultado con un Sao Paulo que se fue adelante en el marcador con un error del arquero.

Remate de Luciano / Error de Novoa Foto: Pantallazo ESPN

Sobre el minuto 8, el jugador Luciano intentó un remate de media distancia con todo el espacio y cuando se creía que Diego Novoa podía atajar sin dificultad, la pelota se le fue de las manos y rumbo al arco para el 1-0 de Sao Paulo en el Morumbí. ‘Blooper’ que inmediatamente hizo tendencia al portero bogotano, que además está en la puerta de salida del club azul.

¡AY ARQUERO! Luciano le pegó desde afuera del área, a Novoa se le escapó y San Pablo se pone en ventaja en Brasil.



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Novoa, de 36 años de edad, llegó al club en medio de dudas y tras varias temporadas con el uniforme azul, no ha podido convencer y ahora sigue siendo blanco de abucheos y críticas constantes por parte de la hinchada debido a errores puntuales y lo que se considera su falta de seguridad en partidos clave. Esta vez, ante Sao Paulo, en Brasil y por la Copa Sudamericana, la pantalla es más grande para permitir su resistencia.

Millonarios no puede ante Sao Paulo

Pese al error, Diego Novoa también negó el aumento del marcador tras varias atajadas importantes en el primer y segundo tiempo. Un ‘taco’ del mismo Luciano lo pudo aguantar y ahogó el grito de gol. En otra jugada, el balón se fue cruzado al segundo palo para lucirse y lanzar al tiro de esquina.

Sobre el minuto 80, Millonarios pudo reaccionar de forma sorpresiva y empató un partido que se veía complicado. Cabezas Hurtado remató de media distancia y colocó el 1-1 en el Morumbí.