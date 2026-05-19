Mariana Zapata se destapó en SEMANA y reveló la verdad de su relación con Juanda Caribe

Tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata regresó a su realidad y ha estado analizando algunas de las situaciones que vivió con varios de sus compañeros a lo largo de los 126 días en los que hizo parte del reality del Canal RCN.

En entrevista con SEMANA, la creadora de contenido se refirió específicamente al shippeo con Juanda Caribe, el cual generó una fuerte polémica entre los seguidores del programa a través de las redes sociales.

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“La gente lo ve como a otro nivel, o sea, un romance que yo nunca me imaginé que estuviera pasando acá afuera. Juanda y yo lo único que hicimos fue hacernos compañía, estábamos protegiéndonos el uno al otro, como que ser esa red de apoyo en esa casa donde ya quedaban pocos participantes, donde no es que haya un montón de gente y elegimos estar juntos, los caminos de nuestro juego hicieron esto, y pues nos apoyamos”, mencionó.

Por otro lado, dejó en claro que siempre tuvo presente que, por el hecho de ser de sexos opuestos, serían juzgados y criticados en las plataformas digitales, pues cada uno de los momentos en los que interactuaron sería interpretado de manera distinta.

Mariana Zapata, sale de la Casa de los Famosos Colombia. Foto: Foto: Tomada del Instagram de Mariana Zapata

“Yo sé que nos iban a tirar súper duro por él ser un hombre y yo una mujer, y pues no sé, cualquier mirada, cualquier tocadita de cabello, una bailada de un sábado, lo iban a malinterpretar por la situación en la que estaba él, por la situación en la que estaba yo”, agregó.

Finalmente, aseguró que, al reencontrarse con la realidad, se dio cuenta de que sus detractores aprovecharon lo ocurrido para irse en su contra y debilitar a su equipo.

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“Por lo que veo, él estaba siendo una persona muy funada desde antes, y pues esa gente que no lo quería aprovechó eso para hundirlo más y así mismo conmigo, la gente que no me quiere cogió eso para darme ahí donde más me duele”.