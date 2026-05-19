La música colombiana atraviesa uno de sus días más dolorosos tras la muerte de Totó la Momposina, una de las artistas más influyentes de la cultura afrocaribeña y símbolo universal de los ritmos tradicionales del país.

La cantante falleció el 17 de mayo de 2026 a los 85 años en Celaya, México, donde residía desde hace años junto a parte de su familia. La noticia fue confirmada por sus hijos, quienes comunicaron:

“Hasta siempre, querida madre Totó la Momposina. Con profundo dolor, nosotros, sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de mayo. Causa, infarto al miocardio”.

La estatua de Totó la Momposina que estará en Mompox, Bolívar: el gobernador Arana lamentó esta pérdida

Tras conocerse su partida, el cantante colombiano Juanes publicó un sentido homenaje a través de sus historias de Instagram, donde recordó el impacto artístico y espiritual que dejó la intérprete de La candela viva y El pescador.

Totó la Momposina falleció el 17 de mayo de 2026 a los 85 años en Celaya México, debido a un infarto al miocardio. Foto: Instagram @JUANES

“Gracias, Totó la Momposina, por haber inspirado y mostrado la magia, la fuerza, el dolor y el latido de tu tambor”, escribió el artista antioqueño.

El sentido mensaje también incluía: “Tu voz potente de fuego viajó por el mundo llevando a Colombia en el corazón. Hoy vivirás como símbolo de una nación. Gracias, Totó”.

Juanes estrenó su décimo segundo álbum 'JuanEsteban' este 6 de marzo de 2026. Foto: Universal Music

Las palabras de Juanes rápidamente fueron compartidas por miles de seguidores y artistas latinoamericanos, quienes también lamentaron la pérdida de una de las voces más importantes de la música tradicional colombiana.

Totó la Momposina, cuyo nombre de pila era Sonia Bazanta Vides, nació el 1.º de agosto de 1940 en Talaigua Nuevo, Bolívar, y creció rodeada de tambores, gaitas y cantos ancestrales heredados de generaciones afroindígenas del Caribe colombiano. Desde muy joven entendió que su misión artística sería preservar y llevar al mundo los sonidos tradicionales de Colombia.

Homenaje a Totó la Momposina en Bogotá: fecha, hora y lugar

Su familia confirmó que la artista enfrentaba desde hace varios años complicaciones neurocognitivas que deterioraron progresivamente su salud. De acuerdo con declaraciones de su hijo Marco Vinicio a medios colombianos, la cantante permanecía bajo cuidados paliativos desde finales del año pasado y en los últimos meses no respondía físicamente como antes.

Murió Totó la Momposina: así fue su último concierto en el Festival Cordillera Foto: x

En 2022, Totó había anunciado oficialmente su retiro de los escenarios debido a una afasia y otros problemas relacionados con el lenguaje y el deterioro neurológico. Desde entonces permaneció alejada de la vida pública.

La muerte de la artista generó todo tipo de reacciones en Colombia y diferentes partes del mundo.

El presidente Gustavo Petro expresó en redes sociales: “Que vuele alto hasta las estrellas”, destacando su papel como representante de la cultura caribeña y de las raíces musicales del país.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Totó la Momposina recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

En 2006, obtuvo el premio Womex, considerado uno de los galardones más importantes de la música del mundo. Posteriormente, el Ministerio de Cultura de Colombia le entregó el Premio Nacional Vida y Obra, mientras que la Academia Latina de la Grabación la distinguió con el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical por toda su trayectoria.

Totó la Mamposina en 2012. Foto: Diana Sanchez

Con lágrimas y al ritmo de cumbias se despidió Totó la Momposina de los escenarios

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió en 1982, cuando acompañó a Gabriel García Márquez durante la ceremonia del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Allí, frente al mundo, presentó la riqueza sonora del Caribe colombiano y ayudó a consolidar una imagen internacional de la cultura nacional.

También estudió en la Sorbona de París y logró que discos como La candela viva alcanzaran reconocimiento internacional, especialmente gracias al impulso del sello Real World, del músico británico Peter Gabriel.

Totó llevó la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro a escenarios de Europa, América y África, convirtiéndose en una embajadora cultural de Colombia.