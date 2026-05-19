La estatua de Totó la Momposina que estará en Mompox, Bolívar: el gobernador Arana lamentó esta pérdida

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, reaccionó por medio de su cuenta en la red social X al fallecimiento de la artista Totó la Momposina por un infarto al miocardio que sufrió el domingo, 17 de mayo.

Murió Totó la Momposina a los 85 años; una de las voces más grandes de Colombia

“Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón. Totó la Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual", dijo el mandatario.

Arana dijo que le hubiera gustado poder develar la estatua de la fallecida artista con su presencia.

“Me hubiera gustado develar con ella la escultura que pondremos en la Calle de la Frescura, en Mompox. En nombre de los bolivarenses te digo: gracias, Totó; el cielo bailará con tu alegría“, finalizó el mandatario.

La cantante, natural de Talaigua, Bolívar, falleció en Celaya, México, acompañada por su hija Angélica y sus nietos, según confirmaron su mánager y su equipo. La noticia generó tristeza entre seguidores y admiradores de la artista, reconocida por llevar la música y las tradiciones del Caribe colombiano a escenarios internacionales.

¿De qué murió Totó la Momposina? Su familia confirmó detalles de su fallecimiento con conmovedor mensaje de despedida

Desde el Ministerio de Cultura de Colombia, se pronunciaron lamentando esta pérdida.

“Hoy despedimos a la eterna Totó. (1940-2026) A la eterna maestra que recorrió el mundo entero a ritmo de cumbias, porros, mapalés y bullerengues nacidos en el corazón de nuestra tierra. A la eterna momposina que habló de la música tradicional del Caribe, la potenció y la enriqueció durante décadas para escribir un capítulo entero de la historia cultural de nuestro país”, dijo.

“Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio”, dijo la familia de la artista.

Asimismo, agregaron: “Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.