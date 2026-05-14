Cartagena se transforma: Así es el megaparque Nuevo Chambacú que ya abrió sus puertas

Recientemente se dio a conocer la fecha de inauguración del complejo deportivo y recreacional de la ciudad de Cartagena, Nuevo Chambacú.

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La inauguración tendrá lugar este viernes 15 de mayo. Aunque representa una buena noticia para aquellos que disfrutan hacer deporte, el megaproyecto también contempló la rehabilitación de distintas vías de la capital del departamento de Bolívar.

Dumek Turbay se pronunció respecto a la inauguración. Foto: Alejandro Acosta

Con este proyecto se busca descongestionar la carrera 14 de Torices y la Avenida Pedro de Heredia y contará con conexión al sistema de transporte público.

Según Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe: “Desde hace algunos meses, y precisamente visionando el alto flujo de ciudadanos que va a generar con su apertura el Nuevo Chambacú, y que se verá reflejado en un posible aumento de demanda en esta zona, desde TransCaribe estamos avanzando en el proyecto de ampliación de la estación Chambacú, el cual se ejecutará con recursos de regalías”.

También se habilitaron dos bahías que tienen como objetivo servir para que los pasajeros puedan ascender y descender de los diferentes buses, buscando reducir al máximo cualquier congestión que pueda presentarse.

En octubre de 2025, mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Cartagena dijo: “El proyecto Nuevo Chambacú, símbolo de transformación y renovación urbana, con un 52 % de avance, ya tiene lista una de sus canchas sintéticas y recuperó el espacio público que durante años estuvo ocupado ilegalmente”.

Complejo Deportivo Nuevo Chambacú Foto: Alcaldía de Cartagena API

¿Qué zonas tendrá el megacomplejo?

Cancha de fútbol 11 infantil.

Cancha de fútbol 9.

Cancha de sóftbol y graderías.

Cancha múltiple y losas de parqueadero.

Baterías sanitarias, camerinos y accesos.

Urbanismo y paisajismo, entre otros.

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El alcalde Dumek Turbay precisó que “Nuevo Chambacú ya es una realidad que se siente. Aquí estamos construyendo oportunidades para nuestros niños y jóvenes, espacios dignos para el deporte y escenarios que le devuelven vida y esperanza a la ciudad”.

Con 64.000 metros cuadrados y diferentes espacios, este megaproyecto también se posiciona como un lugar donde cerca de 170 personas podrán encontrar trabajo.