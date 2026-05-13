En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, la Alcaldía de Cartagena anunció que este domingo, 17 de mayo, habrá entrada libre en todos los museos de la ciudad.

La jornada, que se llevará a cabo de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., busca “acercar a las familias, niños, jóvenes y visitantes a los espacios de museos de la ciudad y el departamento, promoviendo el acceso a la cultura, la memoria, el arte y el patrimonio como herramientas de formación, identidad y participación ciudadana”, subrayó la Alcaldía.

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“Los museos son espacios vivos que preservan nuestra memoria y fortalecen la identidad cultural de Cartagena y Bolívar. Esta jornada de puertas abiertas es una invitación para que las familias recorran estos escenarios y se conecten con nuestra historia y nuestras tradiciones”, afirmó el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, señaló: “Desde la administración distrital seguimos impulsando acciones que permitan acercar los museos a la ciudadanía. Queremos que niños, jóvenes y adultos vivan experiencias significativas alrededor del patrimonio y reconozcan a los museos como espacios de aprendizaje, encuentro y transformación cultural”.

Casa Museo Rafael Núñez Foto: Cortesía IPCC

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Museos que abrirán sus puertas en Cartagena y Bolívar

Durante la jornada, los asistentes podrán visitar gratuitamente los siguientes espacios:

• Museo Histórico de Cartagena

• Museo del Oro Zenú (9:00 a. m. a 2:00 p. m.)

• Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau

• Casa Museo Rafael Núñez

• Museo Biográfico Madre Bernarda

• Museo Un Momento de Fantasía

• Casa Museo El Pozón

• Espacio Cultural Claustro de La Merced

• Castillo de San Felipe de Barajas (8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

• Museo de la Memoria Viva – Consejo Comunitario de Islas del Rosario

• Yurbaco Museo (8:00 a. m. a 5:00 p. m.)

• Casa Museo Simankongo de Palenque

• Museo de Arte y Memoria de Mampuján

• Museo Etnoindustrial de Galerazamba• Museo Rancho de la Memoria

• Museo Comunitario de San Jacinto

• Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María El Mochuelo

“La Alcaldía de Cartagena y la Red de Museos de Cartagena y Bolívar reiteran la invitación a toda la ciudadanía para disfrutar de un día dedicado al patrimonio, la historia y la cultura”, subrayó l