Cartagena tendrá el primer shopping resort de América Latina: inversión, turismo y más de 100 marcas confirmadas

Cartagena no solo crece, sino que se reinventa en cada paso que da. En medio de la expansión de la Zona Norte, Kristal Malls, el primer shopping resort de América Latina, comienza a tomar forma. Se trata de un proyecto que promete transformar la manera en que se vive el comercio, el turismo y la inversión en la ciudad.

El proyecto hace parte de Azul de Arenas, una ciudad en desarrollo ubicada en la zona norte, entre Barranquilla y la Ruta 90, que integrará vivienda, comercio, salud y turismo en un mismo ecosistema urbano. Kristal Malls plantea una evolución del concepto tradicional de centro comercial, al ofrecer una propuesta que incluye torre médica, hotel, espacios gastronómicos, entretenimiento y una amplia oferta de marcas nacionales e internacionales.

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“El inicio de obra marca un hito fundamental, porque convierte una visión en una realidad tangible que empieza a transformar el territorio”, explicaron desde Arquitectura y Concreto, compañía responsable del desarrollo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su apuesta por una mezcla comercial robusta y diferenciada. Más de 100 marcas, varias de ellas por primera vez en Cartagena ya están confirmadas, lo que evidencia la confianza del mercado en esta iniciativa.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su apuesta por una mezcla comercial robusta y diferenciada. Foto: Arquitectura y Concreto - API

Entre las más destacadas están: Éxito, adidas, Koaj, Medipiel, ELA, L´Occitane, Mango, Farmatodo, Seven Seven, Aerie, Totto, Studio F, Patprimo, iShop, entre otras. En cuanto al sector gastronómico se suman marcas emblemáticas como Parmessano, Montolivo, Mimos, Frisby, Crepes & Waffles, Mr.Bono, Madelo y Chip Station.

Esta propuesta no solo ampliará la oferta comercial de la ciudad, sino que elevará el estándar de las experiencias para residentes y turistas. “Estamos construyendo un espacio donde las marcas no solo tendrán presencia, sino que harán parte de un ecosistema de experiencias pensado para el visitante de hoy”, agregaron desde la compañía.

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Nuevo estándar para el comercio

El proyecto integrará comercio, entretenimiento y bienestar en un mismo lugar; respondiendo a las nuevas dinámicas del consumidor, que prioriza espacios abiertos, propuestas diferenciales y conexión con el entorno.

Además, contará con una laguna artificial desarrollada con tecnología Crystal Lagoons®, un elemento diferenciador que lo posiciona como una propuesta única en Colombia y la región. A esto se suman oportunidades de inversión a través de locales comerciales y consultorios, lo que amplía su alcance más allá del retail tradicional.

El proyecto integrará comercio, entretenimiento y bienestar en un mismo lugar. Foto: Arquitectura y Concreto - API

En este escenario, Kristal Malls se perfila como una plataforma estratégica para marcas que buscan expandirse en el Caribe colombiano. “El proyecto representa una oportunidad única para compañías que quieren crecer en una ciudad con alto potencial turístico y una proyección urbana clara”, concluyeron desde Arquitectura y Concreto.

Así, Kristal Malls comienza a materializar una visión que va más allá de un centro comercial: un espacio donde convergen inversión, innovación y nuevas formas de vivir el consumo. Porque en Cartagena el comercio está evolucionando. Y este proyecto marca el inicio de esa transformación.

*Contenido elaborado con el apoyo de Arquitectura y Concreto.