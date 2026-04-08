¿Por qué cerraron el hotel de lujo de Natalia Reyes en Cartagena?

El pasado domingo 5 de abril, sobre las 3:30 de la tarde, se dio a conocer el asesinato de José Danilo Oviedo Chacon, alias El Patrón, en Cartagena.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Gelvert Peña, una vez fueron notificados del suceso por testigos, se desplazaron al lugar de los hechos para adelantar las diligencias, recolectadas tanto por el ente de vigilancia como por el CTI, que llegó a recibir la escena.

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“En horas de la tarde de ayer, la Policía tuvo conocimiento de un homicidio ocurrido en el sector de Punta Arena, en Cartagena. La Armada y la Policía Nacional llegaron al lugar para atender el requerimiento, y en la primera inspección se encontró efectivamente a una persona fallecida, de sexo masculino”, describió.

Inicialmente, las personas que prestan servicios en el sector aseguraron que, por cómo habían sucedido las cosas, todo parecía ser una riña. Sin embargo, con el pasar de las horas de ese día y profundizando en la investigación, los uniformados establecieron una segunda hipótesis de un sicariato con arma de fuego, específicamente con una pistola de 9 milímetros.

“Se encontraban, al parecer, entre 20 y 30 personas compartiendo, consumiendo bebidas alcohólicas, como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando a quien pierde la vida”, agregó.

Según El Heraldo, el fallecido era visto constantemente en Barranquilla, “rodeado de más de diez escoltas y tenía, al parecer, negocios en sectores como Villa Carolina; entre ellos, un estanco y cavas que eran frecuentados, de acuerdo a dichas versiones, por hombres de confianza, camionetas y movimientos que daban cuenta del poder económico que aún conservaba”.

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Cierre del hotel Fénix Beach de la actriz Natalia Reyes se da en medio de las investigaciones

Durante el proceso de inspección por parte del ente regulador de la ciudad, en colaboración con la Fiscalía General, se encontró que el hotel no contaba con el registro nacional de turismo y otros documentos vitales para el funcionamiento en regla del lugar.

En diálogo con SEMANA, la Policía Metropolitana del lugar aseguró: “Se realiza la suspensión temporal de la actividad del establecimiento de razón social Fénix Beach, por el término de 10 días, a partir del 06/04/2026 hasta el 16/04/2026, de acuerdo al artículo 92, número 16: desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente; ley 1801″.

Cabe mencionar que la Ley 1801 de 2016 en Colombia regula los hoteles como establecimientos comerciales, exigiendo el cumplimiento de requisitos como el uso de suelos y el Registro Nacional de Turismo (RNT). La institución del orden está en la autoridad de verificar estos documentos, así como la seguridad, tranquilidad y protección de menores.

Pese a la información compartida por el cuerpo de seguridad, ni la actriz ni el hotel se han pronunciado al respecto con un comunicado oficial o por medio de las redes sociales.