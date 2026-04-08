Mientras miles de pacientes hacen filas esperando medicamentos que nunca llegan, los traficantes parecen estar en su mejor temporada.

Incautan más de 211.000 fármacos avaluados en casi $4.000 millones: eran traficados en Barranquilla y Bogotá

SEMANA conoció detalles de este mercado que se alimentó con la incapacidad del Gobierno de asegurar la entrega de medicamentos para niños y adultos mayores.

Tres personas señaladas de falsificar, manipular y traficar medicamentos fueron capturadas por la Polfa. Foto: Suministrada (API)

Un operativo de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Bogotá y Barranquilla, dejó al descubierto cómo en casas y locales se almacenan cientos de cajas con los medicamentos que los pacientes requieren en todo el país. La sala de una casa se convirtió en una bodega improvisada y hasta allá llegó la Polfa.

“En las últimas horas, uniformados de la Unidad Investigativa adscritos a Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, tras operativos simultáneos realizados en la zona céntrica de la ciudad de Barranquilla lograron la incautación de 211.000 unidades de medicamentos, avaluados comercialmente en $3.926.304.000”, señaló el Mayor Jhon Fredy Rodríguez, subdirector de gestión e investigación de la Polfa.

Tres personas señaladas de falsificar, manipular y traficar medicamentos fueron capturadas por la Polfa. Foto: Suministrada (API)

En las diligencias de allanamiento se logró la captura de tres personas señaladas de integrar una organización criminal dedicada exclusivamente al tráfico de medicamentos, un negocio que generó importantes ganancias criminales a costa de la vida de quienes aún siguen haciendo fila en las EPS.

“Así mismo, en las ciudades de Bogotá y Barranquilla, se logró la desarticulación de la organización criminal denominada “Contraste”, mediante la captura de tres personas, quienes habrían afectado la salud pública en aproximadamente $2.500.000.000, y deberán responder por los presuntos delitos de enajenación ilegal de medicamentos y usurpación de derechos de propiedad industrial”, dijo el mayor Rodríguez.

Tres personas señaladas de falsificar, manipular y traficar medicamentos fueron capturadas por la Polfa. Foto: Suministrada (API)

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, esta organización delictiva obtenía de manera ilícita medicamentos de uso institucional; adicionalmente, los falsificaba y los distribuía para su comercialización en droguerías de la capital del país y la región Caribe. Los responsables de este tráfico fueron presentados ante los jueces con la esperanza de que sean enviados a la cárcel.