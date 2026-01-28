Ellos son los hombres que justificaron cercanía con Petro para hablar de contrabando en la Dian; uno sería ficha de Papá Pitufo

SEMANA reveló en exclusiva el chat que el presidente Gustavo Petro sostuvo el 4 de octubre de 2022, con su entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien le alertó que dos hombres que se presentaron como cercanos a la Presidencia, estuvieron en la entidad hablando de temas “sensibles” de la Policía Fiscal y Aduanera, la responsable de enfrentar el contrabando en Colombia.

El mandatario confirmó su relación con los asistentes al encuentro y quedó de verse con Reyes para hablar del tema que llamó su atención, pero después de cinco reuniones a solas, los nombres de William Castellanos y Camilo Gómez, actual candidato al Senado por la U, nunca fueron tema de conversación.

¿Quién es William Castellanos?

El entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, explicó que, pese a que William Castellanos no era funcionario en ese momento, le aceptó la reunión porque para esa época estaba sonando como embajador de Colombia en Australia.

Sin embargo, el mayor retirado de la Policía, que ahora iba a cumplir funciones diplomáticas, le pidió la reunión, según Reyes, para “mostrarme un organigrama del contrabando, diciendo que eran personas de confianza del presidente. Obviamente, yo quise verificar eso y le escribí al presidente preguntándole, diciéndole que habían venido ellos a hablar conmigo de temas serios relacionados con la Policía Fiscal y Aduanera".

Esa fue la razón por la que Reyes terminó escribiéndole al presidente ese 4 de octubre de 2022, pero Castellanos ha sido identificado desde hace muchos años como el jefe de seguridad del entonces senador, alcalde de Bogotá y candidato presidencial, Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro, Luisa Carlos Reyes, Papá Pitufo Foto: Semana

El exintegrante de la Policía ha tenido que rendir declaraciones en la Fiscalía sobre los 500 millones de pesos que Papá Pitufo le habría entregado al catalán Xavier Vendrell para la campaña presidencial y también ha tenido que aclarar la forma en que el zar del contrabando, intentó colarse en esa carrera electoral.

De hecho, en diálogo con SEMANA, el exdirector Reyes se refirió a Castellanos, asegurando que sobre él han recaído dos falsedades. “El jefe de seguridad del presidente propiamente no podía ser porque ese cargo es público y él no lo era. El coronel tampoco es; él llegó al rango de mayor, pero él sí se presentaba como algo que era verificable y era que había sido designado como embajador en Australia".

Castellanos llevó a Camilo Gómez, candidato al Senado, al encuentro con Reyes

El exdirector de la Dian y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, aclaró que la presencia de Camilo Gómez, actual candidato al Senado por el partido de la U, llegó al encuentro que se dio en octubre de 2022 como acompañante del mayor William Castellanos.

Camilo Gómez, candidato al Senado por el partido de la U, fue director del Ipes durante la administración Petro en la Alcaldía de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol confirmó que la Fiscalía tuvo en su poder un expediente contra Gómez que tenía pruebas contundentes que dejarían ver la cercana relación que tuvo con Diego Marín, el famoso zar del contrabando conocido en el mundo criminal como Papá Pitufo.

Pero Gómez también tiene una relación desde hace muchos años con el jefe de Estado; de hecho, dirigió el Instituto para la Economía Social (Ipes) durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Reyes manifestó que los encuentros con Gómez y Castellanos terminaron en la revisión, lo que “ellos denominaban una sábana, que era un pliego grande donde habían dibujado un organigrama, según ellos, del contrabando, en el cual mencionaban cuáles eran los distintos cabecillas”.

Aunque destacó que “ese tipo de organigramas, después vine a entender, circulan en ese medio con alguna facilidad y mezclan información cierta con información falsa para tratar de implicar a personas ajenas al negocio en el negocio y confundir a las autoridades”.